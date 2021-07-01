Новосибирский чиновник стал фигурантом восьми уголовных дел о взятках. Кроме того, его обвинили в особо крупном мошенничестве при строительстве детских садов.

Под следствие попал директор муниципального учреждения "Управление капитального строительства" (МКУ "УКС"). Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, городской чиновник решил использовать в корыстных целях строительство детских садов, которые начали возводить в областном центре в том числе по нацпроекту "Демография". Речь идет о составлении фиктивных документов о проведении работ по водопонижению.

Известно, что грунтовые воды в зоне строительства могут стать проблемой при возведении объекта, угрожая целостности фундамента. При составлении муниципального контракта на строительство детских садов по улице Спортивной и улице Виктора Шевелева необходимость водопонижения была учтена. Проведение работ оценивалось в пять и 6,7 миллиона рублей соответственно, и по бумагам все было сделано в лучшем виде. Однако следователи считают, что на самом деле работы никто не производил, зато оплачены они были в полном объеме.

Еще восемь уголовных дел о взятках были возбуждены по материалам оперативников управления ФСБ России по Новосибирской области. Любопытно, что директор МКУ "УКС" обвиняется в получении мзды в виде оказания услуг имущественного характера. Денег чиновник, по всей видимости, не брал - предпочитал пышные корпоративы в ресторанах.

- С 2018-го по 2020 год директор МКУ "УКС" требовал от руководителей подрядных строительных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников МКУ "УКС" при проведении профессиональных праздников - например, Дня строителя, - уточнили в областном СУ СКР.

Предприниматели оплачивали вечеринки, понимая, что чиновник может содействовать в заключении новых муниципальных контрактов или дать указания о принятии работ в рамках уже существующих. Или же, наоборот, по надуманным основаниям отказать в их принятии.

Напомним, что первое уголовное дело в отношении директора новосибирского МКУ "УКС" следователи завели еще в феврале. Тогда речь также шла о мошенничестве с детским садом на улице Спортивной, а также о взятке авиабилетами на 130 тысяч рублей.

Между тем

Под следствием находится и директор государственного казенного учреждения Новосибирской области "Управление капитального строительства" - то есть чиновник, отвечающий за те же функции, но уже в масштабе региона. Его подозревают в превышении должностных полномочий, причем, по мнению следствия, этого чиновника тоже "подвел" детский сад-ясли - в селе Марусино. Деньги на его строительство были выделены в 2018 году по гос-программе "Развитие образования". Аукцион был открыт в 2019-м, но за несколько месяцев до этого руководитель областного УКСа передал сведения о готовящихся торгах директору одной из строительных фирм. В итоге она и выиграла аукцион на возведение объекта стоимостью более 145 миллионов рублей.