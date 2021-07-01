Почему образцы алтайского меда везут на анализы в Германию и Белоруссию

Новости

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
Власти Японии разрешили туристами подниматься на гору Фудзи 06:30
В ВОЗ дали рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" 06:04
В Комсомольске возбудили дело о служебном подлоге при строительстве дамбы 05:38
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19 05:16
Полиция Канады сообщила о сотнях погибших из-за аномальной жары 05:15
Кувейт запустил в космос первый собственный спутник 04:41
Трамп заявил об угрозе превращения США в "банановую республику" 04:13
Власти Таиланда начали реализацию программы "Песочница Пхукета" 03:56
Последняя группа чешских военнослужащих покинула Афганистан 03:36
В Беверли-Хилз могут снести дом, в котором живет Аль-Пачино 03:10
В Словакии летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет 02:39
"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб 02:12
Лионель Месси официально остался без клуба 02:02
Дома у аэропортов стало проще зарегистрировать 02:00
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 01:39
Новые тома Большой китайской энциклопедии на русском языке готовы к выходу 01:25
Роскомнадзор направил запрос об использовании VPN-сервисов предприятиями 01:15
Объемы строительства жилья выросли на 28,4% 30.06.2021
Атаковавший россиянина на Евро украинский болельщик арестован 30.06.2021
Бывший вратарь московского "Динамо" возглавил "Тоттенхэм" 30.06.2021
Уровень безработицы в мае сократился до 4,9% 30.06.2021
Леонов: На "Прямой линии" с Путиным забыли о добровольцах 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей 30.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 06:46

Экспортерам бывает несладко

Почему образцы алтайского меда везут на анализы в Германию и Белоруссию
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 143(8494)
Каждое лето на Алтае встречают вопросом: "Будет ли мед?" Пчелы - великие труженицы, но взять нектар из цветков можно далеко не всегда. Для этого нужны подходящие погодные условия - в частности, определенный температурный режим. В мае и начале июня этого года в Алтайском крае хватало холодных, ветреных дней. Тем не менее пасечники проявляют сдержанный оптимизм: россияне без сладкого и полезного продукта не останутся. Кое-где уже качают мед нового урожая - иногда его называют майским.
Труд пасечника - почти искусство, и выгодно продать плоды этого труда удается далеко не всем. Фото: Андрей Каспришин Труд пасечника - почти искусство, и выгодно продать плоды этого труда удается далеко не всем. Фото: Андрей Каспришин
Труд пасечника - почти искусство, и выгодно продать плоды этого труда удается далеко не всем. Фото: Андрей Каспришин

Впрочем, в последние годы речь идет не только о жителях России. Экспорт этого продукта растет, расширяется и география поставок - до полутора десятков стран в 2020 году. Возобновились поставки в Азербайджан и Армению. Достаточно большие партии уходят в США - допустим, компания "Алтайский пасечник" ежегодно отправляет в Штаты по морю три-четыре контейнера весом шестнадцать-восемнадцать тонн каждый. И если алтайский мед в Северной Америке покупают к своему столу наши соотечественники и жители бывшего СССР, то в Европе он нужен еще и для производственных целей - например, в Польше в качестве добавки к некоторым сортам пива.

Эксперты назвали факторы, влияющие на развитие российского экспорта

Кстати, отличительная особенность алтайского меда связана с суровым сибирским климатом. Пчелы, готовясь к длительной зимовке в своих домиках-ульях, заготавливают в сотах очень концентрированный мед.

- Польские пивовары рассказывали, что меда с Украины или из центральных регионов России на бутылку уходит в среднем почти в два с половиной раза больше, чем алтайского, - приводит пример Евгений Мишин.

По мнению экспертов, экспорт алтайского меда может вырасти в несколько раз, если государство озаботится открытием аккредитованных лабораторий по крайней мере в главных медоносных регионах страны (Алтайский край, Башкирия, Приморье). Главная проблема при экспорте меда - обнаружение в нем следов антибиотиков и прочей химии. Далеко не все пасечники, продающие свою продукцию фирмам-оптовикам, соблюдают жесткие правила лечения пчел антибиотиками. Другой негативный момент - использование фермерами пестицидов на полях, расположенных рядом с пасеками.

- Российским пасечникам необходима поддержка государства в плане открытия по всей стране сертифицированных лабораторий, - уверен директор ООО "Медовый край" Вадим Горшенин. - В Алтайском крае такой лаборатории нет. Мы образцы меда, который покупаем по всему краю, отправляем на анализы в Германию. Да и контролирующим органам не мешало бы проявить принципиальность и жесткость, когда речь идет о выявленных фактах применения антибиотиков в период медосбора.

Фото: iStock
Сибирские инженеры разработали умный улей

В "Алтайском пасечнике" есть своя лаборатория, позволяющая вести строгий контроль качества на всех этапах производства, начиная с приемки сырья и заканчивая готовой продукцией. Но это все равно не решает экспортной проблемы - лаборатория-то не аккредитована, поэтому образцы проверяют в Минске, а это большая трата времени и денег.

- Полноценная аккредитованная лаборатория - дорогое удовольствие, она стоит около двухсот миллионов рублей. Но без таких лабораторий полноценного экспорта меда не видать, - убежден директор компании Евгений Мишин.

Если страны-импортеры обнаруживают в оптовых поставках меда даже слабые следы антибиотиков или пестицидов, забраковывается вся партия. Особенно жесткие требования предъявляют в КНР. Там производят много своего меда, но он и близко не стоит по своим вкусовым характеристикам и целебным свойствам к алтайскому или башкирскому.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Президент назвал провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
На Кубани частично изменили правила заселения туристов