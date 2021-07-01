Почему образцы алтайского меда везут на анализы в Германию и Белоруссию

Каждое лето на Алтае встречают вопросом: "Будет ли мед?" Пчелы - великие труженицы, но взять нектар из цветков можно далеко не всегда. Для этого нужны подходящие погодные условия - в частности, определенный температурный режим. В мае и начале июня этого года в Алтайском крае хватало холодных, ветреных дней. Тем не менее пасечники проявляют сдержанный оптимизм: россияне без сладкого и полезного продукта не останутся. Кое-где уже качают мед нового урожая - иногда его называют майским.

Труд пасечника - почти искусство, и выгодно продать плоды этого труда удается далеко не всем. Фото: Андрей Каспришин

Впрочем, в последние годы речь идет не только о жителях России. Экспорт этого продукта растет, расширяется и география поставок - до полутора десятков стран в 2020 году. Возобновились поставки в Азербайджан и Армению. Достаточно большие партии уходят в США - допустим, компания "Алтайский пасечник" ежегодно отправляет в Штаты по морю три-четыре контейнера весом шестнадцать-восемнадцать тонн каждый. И если алтайский мед в Северной Америке покупают к своему столу наши соотечественники и жители бывшего СССР, то в Европе он нужен еще и для производственных целей - например, в Польше в качестве добавки к некоторым сортам пива.

Кстати, отличительная особенность алтайского меда связана с суровым сибирским климатом. Пчелы, готовясь к длительной зимовке в своих домиках-ульях, заготавливают в сотах очень концентрированный мед.

- Польские пивовары рассказывали, что меда с Украины или из центральных регионов России на бутылку уходит в среднем почти в два с половиной раза больше, чем алтайского, - приводит пример Евгений Мишин.

По мнению экспертов, экспорт алтайского меда может вырасти в несколько раз, если государство озаботится открытием аккредитованных лабораторий по крайней мере в главных медоносных регионах страны (Алтайский край, Башкирия, Приморье). Главная проблема при экспорте меда - обнаружение в нем следов антибиотиков и прочей химии. Далеко не все пасечники, продающие свою продукцию фирмам-оптовикам, соблюдают жесткие правила лечения пчел антибиотиками. Другой негативный момент - использование фермерами пестицидов на полях, расположенных рядом с пасеками.

- Российским пасечникам необходима поддержка государства в плане открытия по всей стране сертифицированных лабораторий, - уверен директор ООО "Медовый край" Вадим Горшенин. - В Алтайском крае такой лаборатории нет. Мы образцы меда, который покупаем по всему краю, отправляем на анализы в Германию. Да и контролирующим органам не мешало бы проявить принципиальность и жесткость, когда речь идет о выявленных фактах применения антибиотиков в период медосбора.

В "Алтайском пасечнике" есть своя лаборатория, позволяющая вести строгий контроль качества на всех этапах производства, начиная с приемки сырья и заканчивая готовой продукцией. Но это все равно не решает экспортной проблемы - лаборатория-то не аккредитована, поэтому образцы проверяют в Минске, а это большая трата времени и денег.

- Полноценная аккредитованная лаборатория - дорогое удовольствие, она стоит около двухсот миллионов рублей. Но без таких лабораторий полноценного экспорта меда не видать, - убежден директор компании Евгений Мишин.

Если страны-импортеры обнаруживают в оптовых поставках меда даже слабые следы антибиотиков или пестицидов, забраковывается вся партия. Особенно жесткие требования предъявляют в КНР. Там производят много своего меда, но он и близко не стоит по своим вкусовым характеристикам и целебным свойствам к алтайскому или башкирскому.