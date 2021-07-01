Ученые Сибири создали биосенсор для проверки безопасности продуктов

Устройство для анализа безопасности почвы и продуктов питания создал коллектив исследователей из Красноярска. Это биосенсор с использованием ферментов. Простой в обращении прибор хорошо чувствует токсичные соединения и определяет загрязнители, содержащиеся, например, во фруктах и овощах. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Talanta, сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

Сотрудники СО РАН и Сибирского федерального университета использовали в основе биосенсора ферменты светящихся бактерий. Качество исследуемых образцов определяется по силе их действия на световой сигнал. Чем мощнее исследуемый предмет подавляет свечение биосенсора, тем больше токсичных веществ содержится в образце, резюмируют исследователи.

Люминесцентные сенсоры могут распознавать в продуктах тяжелые металлы и пестициды, ориентируясь на уровень максимально допустимых концентраций.

Портативный биосенсор невелик по размерам и весу - менее трехсот граммов. Его можно применять и в лаборатории, и в поле. Недорогие реагенты доступны и позволяют применять прибор как систему оценки безопасности продуктов.