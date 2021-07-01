В Братске 16-летняя девушка убила подростка

Накануне вечером рядом с драматическим театром Братска произошло убийство. Как сообщает прокуратура Иркутской области, 16-летняя девушка нанесла смертельные раны 14-летнему подростку. Он скончался в машине скорой помощи.

Полиция задержала подозреваемую вскоре после сообщения о преступлении. Получив по телефону информацию о ножевом ранении подростка, оперативный дежурный зафиксировал приметы разыскиваемой и передал ориентировку сотрудникам патрульно-постовой службы. Во время обхода прилегающих к месту ЧП улиц и дворов в центре города стражи порядка заметили подходящую под описание девушку. Ею оказалась 16-летняя жительница поселка Кузнецовка Братского района, проинформировала пресс-служба управления МВД по Иркутской области.

По одной из рассматриваемых версий, причиной убийства мог быть конфликт в социальных сетях, добавили в полиции. По информации МВД, несовершеннолетняя уже неоднократно совершала противоправные действия, демонстрировала антиобщественное поведение, однако к уголовной ответственности не привлекалась в силу возраста.

Прокуратура организовала проверку условий жизни и воспитания подростков в Братском районе. Главк Следственного комитета по региону возбудил уголовное дело.