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Рубрика: Власть

Объединились по-соседски

В Республике Алтай энерготарифы для бизнеса снизили на 20 процентов благодаря соглашению с Алтайским краем
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул - Горно-Алтайск)
Российская газета - Экономика Сибири № 143(8494)
С 1 июля в Республике Алтай более чем на двадцать процентов снижены тарифы на электроэнергию для предприятий, организаций и предпринимателей. До этого в республике действовали самые высокие энерготарифы в СФО - на 35 процентов выше средних по Сибири. Добиться такого заметного снижения удалось благодаря созданию единой тарифной зоны с Алтайским краем.

Республика Алтай с населением в 220 тысяч человек всегда была энергодефицитным регионом. Несмотря на развитие собственной солнечной генерации, основной объем электроэнергии она по-прежнему получает перетоком через Алтайский край. Сложная горная местность, большая протяженность линий электропередачи, их высокая изношенность и небольшие объемы потребления - все это отражается на стоимости киловатта. А высокие затраты на электроэнергию, в свою очередь, негативно сказываются на конкурентоспособности местной продукции и услуг, да и в целом на экономике республики.

Фото: Пресс-служба ФАС
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До 1 июля тариф для населения в Республике Алтай составлял 5,36 рубля за киловатт-час, тогда как в соседнем Алтайском крае - 4,29 рубля за киловатт-час. Правда, большая часть жителей этих двух регионов оплачивает электроэнергию с понижающим коэффициентом. Так, в республике сельские жители и горожане с электроплитами платили за электричество по ставке 3,92 рубля, а в крае - по 3,36 и 3,5 рубля соответственно. Для всех остальных потребителей тарифы в Республике Алтай заметно выше, чем в Алтайском крае.

Возможность снижения энергозатрат за счет введения единой тарифной зоны с соседним регионом прорабатывался давно. Но проблема в том, что такое объединение неминуемо привело бы к повышению стоимости электроэнергии для предприятий и организаций Алтайского края.

- По нашим подсчетам, тарифы для промышленных и бюджетных потребителей выросли бы на два с половиной - четыре процента, - пояснил замначальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков. - Власти региона не согласились на такое повышение и предложили предусмотреть в федеральном бюджете систему компенсаций. Речь пока идет только о юридических лицах. На население это вообще не распространяется, поскольку здесь ценообразование осуществляется по другим правилам.

После обращения руководителей Алтайского края и Республики Алтай в правительство РФ на федеральном уровне было выработано оптимальное решение, и 21 мая два алтайских региона заключили соглашение об установлении единых котловых тарифов. Это позволило с 1 июля 2021 года снизить стоимость электроэнергии в среднем на 20,5 процента для юридических лиц, в том числе для бюджетных организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Алтай.

- Для бизнеса это большое подспорье, реальная финансовая помощь, - считает исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. - Экономия на электроэнергии позволит нам пару лет не повышать цены на туристические услуги.

Кстати, по данным правительства России, в такой же поддержке нуждается еще один сибирский регион - Тува.

Для потребителей Алтайского края стоимость электрической энергии не возрастет из-за введения единых котловых тарифов. Правда, с 1 июля она поднимется, как и по всей стране, в связи с традиционным пересчетом коммунальных тарифов. Теперь жители края будут платить за электричество на 4,9 процента больше.

Прямая речь

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай:

- Высокие энерготарифы - одна из главных проблем Республики Алтай, которая тормозит экономическое развитие региона. Нам удалось снизить стоимость электроэнергии для бизнеса и бюджетных организаций за счет введения единой тарифной зоны с Алтайским краем. Снижение тарифа для населения мы также будем рассматривать после подготовки соответствующей нормативно-правовой базы на федеральном уровне. Но это не отменяет наших стратегических планов по созданию независимой энергосистемы региона. Это направление - одно из приоритетных. Мы планируем и дальше развивать солнечную энергетику.

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