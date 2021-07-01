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Рубрика: Общество

Видят цель

Регионы делают ставку на точечную подготовку специалистов
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 143(8494)
Более двухсот молодых специалистов через пять лет пополнят коллективы больниц и поликлиник Новосибирской области. Все они обучаются на целевом наборе в медуниверситете.
Какая профессия будет востребована через пять лет обучения? Жаль, что это нельзя рассчитать по формулам. Фото: Татьяна Кравченко Какая профессия будет востребована через пять лет обучения? Жаль, что это нельзя рассчитать по формулам. Фото: Татьяна Кравченко
Какая профессия будет востребована через пять лет обучения? Жаль, что это нельзя рассчитать по формулам. Фото: Татьяна Кравченко

Целевой набор в вузы региона ежегодно составляет десять-тридцать процентов от общего количества бюджетных мест, число которых достигло 14,9 тысячи (в этом году, по сравнению с прошлой вступительной кампанией в вузы, этот показатель увеличился на 5,5 процента, или на 724 места). Как отметил министр образования области Сергей Федорчук, количество бюджетных мест выросло на таких направлениях, как образование и педагогическая деятельность (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), а также математика и механика, электроника, радиотехника и системы связи.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Что касается целевого набора, то в приоритете - социальная сфера, образование, здравоохранение, культура, АПК. Целевой прием в вузы делится на два вида: набор по квоте Министерства образования и науки РФ (для государственных ведомств) и целевая контрактная подготовка (для тех, кто идет с направлением от предприятий). В первом случае места для обучения отводят из квоты минобрнауки РФ - это и есть официальный целевой набор. Если абитуриента на учебу отправляет, к примеру, частное предприятие, то оно оплачивает образование студента на коммерческой основе. В этом случае речь идет о контрактной целевой подготовке.

- Особенность целевого набора в том, что абитуриент приходит в вуз не только с оценками ЕГЭ, но и с направлением от конкретного предприятия или ведомства. Как правило, заказчик смотрит на балл ЕГЭ, порт-фолио, желание молодого человека работать по выбранной специальности, - говорит начальник отдела высшей школы регионального минобразования Светлана Малина.

Ежегодно с подведомственным минобрнауки учреждением ГАУ "Арис" заключается договор на подготовку специалистов в сфере здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства. Для этого в вузах предусмотрено не менее 250 мест. Обучающиеся на них студенты получают стипендию в размере пяти тысяч рублей и обязаны после учебы три года отработать по выбранной специальности - в школах, больницах и так далее.

- Муниципалитеты и гос-предприятия могут сколько угодно заключать договоров, их много больше. Например, для подготовки учителей ежегодно заключается двадцать-пятьдесят контрактов, всего в педуниверситете действует до 170 договоров на обучение целевиков. Муниципалитет и госпредприятия самостоятельно определяют меры поддержки студентам - это могут быть стипендии, оплата проезда или проживания, покупка учебной литературы, - поясняет Светлана Малина.

По словам специалиста, в случае невыполнения условий контракта предусмотрены штрафные санкции в отношении как обучаемого, так и работодателя, если он тоже не выполняет свои обязательства - скажем, раздумал трудоустраивать у себя молодого специалиста. В зависимости от ситуации, студент либо работодатель должны будут возместить бюджету расходы на целевое обучение.

В ведомстве убеждены, что благодаря целевой подготовке регион обеспечивает себя квалифицированными кадрами, ликвидирует дефицит специалистов в конкретной отрасли.
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Например, более 200 молодых специалистов через пять лет пополнят учреждения здравоохранения области. Новосибирский государственный медицинский университет в 2020 году зачислил на целевое обучение 230 абитуриентов из Новосибирской области.

- Точечная подготовка специалистов - это важная, планомерная и перспективная работа, одно из направлений, которое позволит региону решить вопрос обеспеченности кадрами наших медицинских организаций, особенно в районах области, - отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В центральные районные больницы придут работать семь стоматологов, 54 педиатра, 112 терапевтов и узких специалистов. Для больниц и поликлиник Новосибирска медуниверситет по целевому набору обучит одного стоматолога и 43 педиатров, а лечебный факультет подготовит 59 специалистов.

Особенностью целевого приема 2020-го стало большое количество претендентов на обучение - на 278 мест было подано 516 заявок. При этом годом раньше на 299 мест приходилось всего 286 заявок, отметили в региональном минздраве.

Прямая речь

Сергей Федорчук, министр образования региона:

- В этом году порядка 61 процента выделенных бюджетных мест в вузах составят технические специальности, около 27 процентов - гуманитарные и 12 процентов - направления естественно-научного цикла. Это очень важно, поскольку на территории Новосибирской области работают предприятия, ориентированные на техническую сферу деятельности. В приоритете - развитие тех направлений подготовки студентов, которые пойдут работать, с одной стороны, в научную сферу, с другой - в наукоемкое производство.

Тем временем

Согласно исследованию сервиса SuperJob, по специальности, полученной в вузе, работают лишь четверо из десяти россиян, каждый пятый - в смежной сфере деятельности. В основном по специальности, указанной в документе, трудятся врачи, юристы и главные бухгалтеры, реже других заглядывают в свой диплом менеджеры по продажам и работе с клиентами.

О том, что на практике удается применять теоретические знания, полученные в вузе, чаще других сообщают опрошенные с доходом свыше восьмидесяти тысяч рублей.

"Судя по комментариям респондентов, россияне стали более осознанно подходить к построению карьеры, максимально используя "капитал", полученный в вузе", - отмечают в SuperJob.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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