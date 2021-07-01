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01.07.2021 05:55
Рубрика: Происшествия

Капитан спас детей на пожаре

Текст: Алексей Хадаев (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 142(8493)
В Томской области участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Парабельское" - капитан полиции Виталий Басин спас шестерых человек, в том числе четверых малолетних детей, из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью к находившемуся дома участковому обратились соседи, которые заметили густой дым на улице Школьной.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области
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Прибыв к месту происшествия, полицейский увидел горящий одноэтажный деревянный дом. Вход через дверь был уже заблокирован пламенем, поэтому Виталий Басин разбил окно и залез внутрь. На его крики никто не отозвался.

В одной из комнат полицейский обнаружил троих малолетних детей - они мирно спали, не подозревая о пожаре. Капитан разбудил их и через окно передал соседям. Затем участковый увидел в клубах дыма хозяйку квартиры с маленьким ребенком на руках. Взяв у нее малыша, полицейский вывел женщину из горящего дома.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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