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Рубрика: Общество

Магнит для науки

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 143(8494)
В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН изготовили первый магнитный элемент для инжекционного комплекса Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). Вклад в создание установки мегасайнс в буквальном смысле весомый - самый большой дипольный магнит весит 1,2 тонны. Как добавляют в институте, на экспериментальном производстве ИЯФ будут сделаны практически все основные элементы ускорительного комплекса.

Источник синхротронного излучения в наукограде Кольцово Новосибирской области предполагается создать к концу 2023 года. В 2025 году на шести станциях первой очереди должны начаться исследования. Всего ЦКП "СКИФ" будет включать тридцать экспериментальных станций, где в год будут работать до двух тысяч ученых из России и других стран.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как рассказали в Институте ядерной физики СО РАН, ключевая задача первой части проекта - создание инжекционного комплекса, состоящего из линейного ускорителя, каналов транспортировки пучка и бустерного синхротрона, в котором пучок будет ускоряться до номинальной рабочей энергии и выпускаться в основное кольцо. По словам старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН, кандидата технических наук Сергея Синяткина, дипольные магниты в системе инжекционного комплекса СКИФа - главные. Они выполняют несколько функций, и от качества их работы зависит эффективность и основного накопительного кольца СКИФа, в том числе достижение рекорд-ных параметров этого источника фотонов последнего, четвертого поколения.

- Полюс магнита изготавливается с точностью около пятидесяти микрон относительно расчетной поверхности на всей длине (около 1,3 метра). Для сравнения: толщина человеческого волоса около восьмидесяти микрон. Задача непростая, но в успехе мы не сомневаемся: технология производства таких магнитов в ИЯФ хорошо отработана. Около десяти лет назад мы изготавливали похожие устройства для Брукхевенской национальной лаборатории в США, и с тех пор сохранили опыт, технологии и набор приспособлений, - рассказал Сергей Синяткин.

Справка "РГ"

ЦКП "СКИФ" - источник синхротронного излучения поколения "4+" с энергией три ГэВ - создается в рамках национального проекта "Наука и университеты" и программы "Академгородок 2.0". Он позволит проводить исследования с предельно яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения для различных дисциплин - химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и других.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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