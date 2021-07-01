На Северном Кавказе резко выросло число вакансий, подразумевающих работу в дистанционном формате. Данные, свидетельствующие об этом, приводит HeadHunter.

- Только в июне на Северном Кавказе поступило около 1400 предложений об удаленной занятости. Это в 15 раз больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и в 20 раз больше, чем в июне 2019-го, - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина. - Основная часть - для специалистов сфер IT, продаж, консультирования, банковской отрасли, а также для административного персонала. Большая часть вакансий - 40 процентов - предполагает доход от 25 тысяч рублей, 28 процентов - это предложения с заработком от 40 тысяч, 22 процента - от 50 тысяч.

Для дистанционной работы ищут операторов контакт-центров, преподавателей языков, переводчиков, специалистов службы поддержки клиентов, операторов телемаркетинга, менеджеров по продажам, рекрутеров. Есть и более интересные вакансии - аналитик футбольных матчей, помощник арбитражного управляющего, графический дизайнер.

Напомним, в конце прошлого года вступил в силу закон, который внес ряд поправок в Трудовой кодекс РФ. Все они касаются дистанционной работы. Важные моменты - удаленку можно вводить временно на шесть месяцев, а также чередовать периоды выполнения работником своих обязанностей дистанционно и в офисе. Также работодатель имеет право перевести работника на удаленку без его согласия, но в исключительных случаях и обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или здоровье населения территории. Эпидемии как раз к ним относятся.

По словам исполняющей обязанности заведующего кафедрой правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС кандидата политических наук Азы Манкиевой, также запрещено снижать зарплату сотруднику при переводе его на удаленный формат:

- Раньше недобросовестные работодатели это делали под предлогом сокращения рабочего времени. В прошлом году было много судебных исков по этому поводу.

Большая часть вакансий с дистанционной занятостью предполагает доход от 25 тысяч рублей, 28 процентов - это предложения с заработком от 40 тысяч

Однако, как отметила Манкиева, не все могут перейти на удаленку. Кому-то в силу возраста трудно освоить современные средства связи. Да и не каждый имеет возможность организовать у себя дома отдельное рабочее место. Завкафедрой добавила, что по-прежнему остается несовершенной система документооборота в удаленном формате, часто возникает утечка информации, а скорость корреспонденции оказывается недостаточно высокой. В некоторых компаниях не налажен электронный обмен письмами.

Многое зависит от сферы деятельности организации. Часть из них была готова перейти на дистанционную работу гораздо раньше, но сделала это только сейчас. Руководитель IT-компании из Ставрополя Лев Стригунов поясняет, что его сотрудники перешли на новый формат практически без возражений:

- Условия мы обговорили еще прошлой весной, когда только наступил кризис. До начала пандемии коронавируса 90 процентов наших сотрудников работали в офисе. Удаленно трудились только те, кто стажировался, либо имеющие веские причины. Сейчас мы всем без исключения дали возможность решить, как работать. Офис у нас остался, и некоторые могут закрепить за собой место. Тем, кто хочет работать удаленно, мы предоставляем необходимую технику. И это не старые компьютеры, которым пора в утиль. Для наших задач требуются мощные ПК.

Он также добавил, что IT-индустрия перестроилась таким образом, что территориальных границ для нее практически не существует. В России уже сформировался единый рынок специалистов в этой сфере.

- Думаю, что к поправкам в закон будут прибегать только в случае возникновения конфликтных ситуаций, - заключил Стригунов.

Кстати

Количество вакансий на hh.ru в России, где работодатели указали постоянный удаленный формат, в 2020 году составило почти 200 тысяч, что в два раза больше, чем в 2019-м. В первой половине нынешнего года этот тренд сохранился. С первого по 18 июня на hh.ru размещено почти 48,8 тысячи "дистанционных" вакансий, что является рекордом за всю историю рынка труда в РФ. Предыдущий пик был зафиксирован в апреле 2021 года - 46,8 тысячи, в мае их число снизилось до 34,8 тысячи, прежде всего, из-за продолжительного нерабочего периода (с первого по 11 мая). Сейчас число предложений с дистанционным форматом растет в среднем на 15 процентов ежемесячно.