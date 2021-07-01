В регионе после засухи и заморозков прошлого года стала проявляться фитотоксичность растений к химическим препаратам. Их массовое и обильное применение привело к тому, что на некоторых агропредприятиях оказались повреждены всходы. Это грозит снижением качества урожая или вовсе его гибелью.

На днях в Грачевском районе на поле с пшеницей обнаружили всходы с сильно поврежденными листьями. Выяснилось, что произошло это вскоре после обработки растений гербицидами. Как рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю Наталья Лучко, использовать химические препараты следует разумно, добавляя в них биологические. Тогда удастся избежать фитотоксичности и сохранить урожай.

- При использовании химических средств защиты растений важно строго следовать требованиям. Существует очень много нюансов, которые аграрии обязаны учитывать - температурный режим, скорость ветра, расход рабочей жидкости, - отметила Лучко.

Она пояснила, что в Грачевском районе посевы были поражены грибной инфекцией. Химпрепарат болезнь вылечил, но и оставил ожоги на злаковой культуре.

- Поэтому аграриям стоит использовать при защите растений биологические препараты. Они помогают не допустить ситуации, когда единственным средством борьбы станет тяжелая химия, которая, к слову, всегда является стрессом для растения. Биологические препараты содержат природные микроорганизмы, которые способны активно подавлять возбудителей болезней у растений, обладают ростостимулирующими свойствами, способствуют развитию мощной корневой системы и листового аппарата, увеличивают урожай, - добавила Лучко.

Использовать химические препараты следует разумно, добавляя в них биологические. Тогда удастся избежать фитотоксичности и сохранить урожай

По словам руководителя некоммерческой организации "Союз биологического земледелия" Алексея Абалдова, есть хозяйства, которые вовсе не использую химию при возделывании полей, но таких примеров немного.

- Органическое производство - небольшой сектор аграрной экономики. Есть масса причин, по которым фермеры и крупные сельхозпроизводители боятся заниматься исключительно им. В первую очередь это дефицит отечественного опыта. А те наработки, которые есть на Западе, не получится применить на Ставрополье, так как различаются почвы и климат, - считает Абалдов. - Бороться со вспышками болезней и развитием вредителей сложно. Согласно требованиям органического земледелия, справляться с ними нужно не пестицидами, а с помощью биологических средств. Это не всегда удается. К тому же в первые годы, пока не восстановится микрофлора почвы, снижается урожайность (на 15-30 процентов) некоторых видов культур, ухудшается товарный вид продукции. Не каждый аграрий может себе это позволить. Однако при выращивании зерновых 30-40 процентов химических препаратов можно заменить биологическими без потерь урожая и качества.

Бороться с вредителями можно также с помощью энтомофагов. На Ставрополье фермер Роман Пономарев занимается разведением божьих коровок, или, как их правильнее называть, кокцинеллид. Эти насекомые - хищники, которые поедают сельскохозяйственных вредителей, таких как тля, червец и клещ. Они очень неприхотливы - выживают даже после обработки полей химическими инсектицидами. Затраты на их содержание минимальны, при этом они могут заменить химпрепараты.

- Кокцинеллиды идеально подходят для защиты теплиц в зимнее время. Они могут стать частью эко- и биопроизводства. Еще три года назад, когда я заводил об этом разговор с другими аграриями, особенно владельцами крупных агропредприятий, те только улыбались. Их аргумент был такой - сейчас век химии. Но данные препараты - дорогие, да и последствия от их применения могут оказаться плачевными. Сейчас это поняли уже и представители крупного бизнеса, которые стали чаще использовать биоинсектициды и биофунгициды, - заключил Пономарев.

Комментарий

Петр Бурунов, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Петровского района:

- Аграрии очень не любят что-то менять в агротехнологическом процессе. Объясняется это просто. Выращивает производитель пшеницу, вложил в поля все оборотные средства, но вдруг из-за новаций что-то пошло не так, и он остается вообще ни с чем. Поэтому если в хозяйстве используют технологию, которая дает результат из года в год, то ее менять не станут. Никто не возражает против биологических препаратов, но нас призывают экспериментировать. А экспериментируем же мы не просто с полем, а с нашими хозяйствами, а значит, ставим их под угрозу. Пестициды и фунгициды показали свою эффективность. При этом биопрепараты часто попадаются плохого качества.