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01.07.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

Три человека госпитализированы в Махачкале после взрыва газа

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В ночь с 30 июня на 1 июля в одном из частных домов Махачкалы раздался сильный взрыв.

В Волгодонске человек погиб при взрыве газового оборудования

Как рассказали "РГ" очевидцы, одноэтажный дом был почти полностью разрушен. Соседи помогли вытащить троих пострадавших, которые были доставлены в больницу.

По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси. Причину ЧП устанавливают специалисты газовой компании.

Как сообщили ТАСС в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы, пострадали две женщины, одной из которых 80 лет, и один мужчина. Их состояние оценивается как тяжелое: 80-летняя пациентка получила 12% ожогов, мужчина - 86%, женщина - 56%. Сейчас за их жизнь борются врачи.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала Взрывы газа в домах

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