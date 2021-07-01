Три человека госпитализированы в Махачкале после взрыва газа

В ночь с 30 июня на 1 июля в одном из частных домов Махачкалы раздался сильный взрыв.

Как рассказали "РГ" очевидцы, одноэтажный дом был почти полностью разрушен. Соседи помогли вытащить троих пострадавших, которые были доставлены в больницу.

По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси. Причину ЧП устанавливают специалисты газовой компании.

Как сообщили ТАСС в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы, пострадали две женщины, одной из которых 80 лет, и один мужчина. Их состояние оценивается как тяжелое: 80-летняя пациентка получила 12% ожогов, мужчина - 86%, женщина - 56%. Сейчас за их жизнь борются врачи.