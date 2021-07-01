Туристические поезда заколесили по России

Новороссийск
Собственно, идея не нова. Еще в советское время я помню такие поезда вдоль всего Черноморского побережья. Стояли они по неделе, а потом развозили туристов в Мурманск, Воркуту и даже Находку. Надо же было пассажирам накупаться.
Поезд тронулся. Я переоделся и решил принять душ, отправился на его поиски по вагонам. Проводница Катя удивилась даже:
- Да вот же он! Прямо в вашем купе! - и отворила заветную дверцу.
Мне стало немного стыдно. Но душ был отменный. Чтобы не было скучно в дороге, она принесла целую пачку DVD-дисков. Ну что же, как сказал Гагарин, - поехали!
В Новороссийске нас ждал автобус. Путь лежал... отгадайте куда? Конечно, в знаменитые винные подвалы Абрау-Дюрсо. Не буду повторять то, что рассказывал экскурсовод. Вино было волшебным. Да тут все пропитано культом шампанского. А на дегустации мне больше всего понравилось детское шампанское. Это же натуральный виноградный сок без всяких консервантов. Взял детям на Новый год.
Подвалы меня поразили своим мраком и молчанием. Тут свои секреты, которые обычному потребителю лучше и не знать. Но один я открою. Если на донышке бутылки нет риски или выемки, то это не шампанское. Держитесь от такого подальше.
Мы прибыли на вокзал после дегустации в приподнятом настроении. Утром нас ждала самая известная здравница Кавказских минеральных вод - Кисловодск.
Кристина
Я уже писал, что в поезде два вагона-ресторана. Признаюсь, что был неправ. Один да, классический со столами по бортам вагона. А вот другой заслуживает внимания. Он настоящий вагон-бар. Как в поезде Мадрид-Ницца. Крутящиеся удобные кресла. Танцпол. Световые машины. Просто дискотека, а не вагон.
Там поет звезда "Жемчужины Кавказа" Кристина Понкрашина. Она окончила Калужский музыкальный техникум, но поверьте, у нее большое будущее. Аккомпанировал ей талантливый парень Дмитрий Михеев.
Кисловодск
Нам еще в автобусе выдали пластмассовые стаканчики. И предупредили, что они не для спиртного, а для божественного целебного напитка под наименованием нарзан.
Стаканчик пригодился. Я пил нарзан и не мог напиться. Хорошо, туалет исправно работал. А парк - просто чудо. Гуляешь под пение птиц. И понимаешь, где рай и где ад.
Грозный
Слово Грозный уже по себе грозное. Война сделала целое поколение детей испуганными и нервными. Бомбежки так просто не переживешь.
А я увидел других детей. Они носились вокруг меня как пчелы. Рядом огромные небоскребы. Внизу аттракционы. Визг, мороженое в руках. Я увидел счастливых детей. Так случилось, что я был на чеченской войне. И ни одного ребенка там не было.
Нас подняли на 29-й этаж. Оттуда видно все. Новые проспекты и новые этажи.
Мне понравился Грозный. Дети бегают. Лопают мороженое. Сейчас в Грозном играют дети. Слава Аллаху!
Я поехал в Аргунское ущелье. Здесь снимался культовый истерн "Свой среди чужих, чужой среди своих". Но не кинематографические причуды меня поразили. Чеченская невеста прощалась с холостой жизнью. Небольшой сладкий стол. Погрузка в машину была затруднена многочисленными поцелуями и обнимашками с подругами. Наконец, машина тронулась. Но через пять минут вернулась. И опять объятия, поцелуи и даже слезы. Третий раз эту процедуру у меня не было времени наблюдать.
Дербент
Дербент город старинный. 5 тысяч лет ему. Нас повезли в крепость. После экскурсии спрашиваю таксиста:
- Где тут самый вкусный шашлык?
- Поехали, дорогой!
Там, где был самый лучший шашлык, на бетонном полу лежали ковры. Хозяин заведения Эльгар поворачивал их. Под дагестанским солнцем они становились мягкими как кошка. И шашлык был соответствующий. Бараньи ребрышки под горячим дагестанским солнцем - это незабываемо!
Волгоград
Нас возили на священный Мамаев курган. Величественное зрелище. А потом катали по Волге на пароходике. День прошел не зря. Тут меня осенило: телефона-то нет. Пошел к очаровательной начальнице поезда. Через полчаса телефон нашелся. Он остался при досмотре в Дербенте.
- Все в порядке. Завтра вы получите свой аппарат на Павелецком вокзале у начальника поезда "Дербент-Москва". Так и было. Что-что, а железные дороги работают у нас как часы.
Сколько неотвеченных звонков я получил от своих новых друзей! Признаться, мне было приятно. Хотя все они хотели фотографии с экскурсий, но я-то знаю, что они беспокоились обо мне. Почему так долго на связь не выхожу?
Все, мне некогда. Отвечаю своим новым друзьям. Возможно, мы отправимся с ними еще в один тур. Благо, курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа" продлено до 25 сентября. Время есть!