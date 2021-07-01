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01.07.2021 00:58
Рубрика: Общество

Поезд особого назначения

Туристические поезда заколесили по России
Текст: Юрий Снегирев (Новороссийск-Кисловодск-Грозный-Дербент-Волгоград-Москва)
Российская газета - Неделя № 142(8493)
Наш поезд был особенным. Синие блестящие вагоны люкс. Проводники - профессионалы своего дела. Два вагона-ресторана. Можно подумать, что едет глава правительственной делегации. Даже знаменитая "Красная стрела" еще больше покраснела, если бы встретилась на пути. Но места у окошек занимали самые обыкновенные туристы. Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО "РЖД") вместе с РЖД Тур по субботам отправляет с Павелецкого вокзала туристический поезд "Жемчужина Кавказа". Неделя по всем крупным городам Южного федерального округа. Днем гуляем - ночью едем. Красота!
Туристический поезд привлекает молодежь. И ценами, и сервисом. Фото: Предоставлено АО "ФПК" Туристический поезд привлекает молодежь. И ценами, и сервисом. Фото: Предоставлено АО "ФПК"
Туристический поезд привлекает молодежь. И ценами, и сервисом. Фото: Предоставлено АО "ФПК"

Новороссийск

Собственно, идея не нова. Еще в советское время я помню такие поезда вдоль всего Черноморского побережья. Стояли они по неделе, а потом развозили туристов в Мурманск, Воркуту и даже Находку. Надо же было пассажирам накупаться.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Поезд тронулся. Я переоделся и решил принять душ, отправился на его поиски по вагонам. Проводница Катя удивилась даже:

- Да вот же он! Прямо в вашем купе! - и отворила заветную дверцу.

Мне стало немного стыдно. Но душ был отменный. Чтобы не было скучно в дороге, она принесла целую пачку DVD-дисков. Ну что же, как сказал Гагарин, - поехали!

В Новороссийске нас ждал автобус. Путь лежал... отгадайте куда? Конечно, в знаменитые винные подвалы Абрау-Дюрсо. Не буду повторять то, что рассказывал экскурсовод. Вино было волшебным. Да тут все пропитано культом шампанского. А на дегустации мне больше всего понравилось детское шампанское. Это же натуральный виноградный сок без всяких консервантов. Взял детям на Новый год.

Подвалы меня поразили своим мраком и молчанием. Тут свои секреты, которые обычному потребителю лучше и не знать. Но один я открою. Если на донышке бутылки нет риски или выемки, то это не шампанское. Держитесь от такого подальше.

Мы прибыли на вокзал после дегустации в приподнятом настроении. Утром нас ждала самая известная здравница Кавказских минеральных вод - Кисловодск.

Ну какой поезд без фирменного чая в железных подстаканниках? Фото: Предоставлено АО "ФПК"

Кристина

Я уже писал, что в поезде два вагона-ресторана. Признаюсь, что был неправ. Один да, классический со столами по бортам вагона. А вот другой заслуживает внимания. Он настоящий вагон-бар. Как в поезде Мадрид-Ницца. Крутящиеся удобные кресла. Танцпол. Световые машины. Просто дискотека, а не вагон.

Там поет звезда "Жемчужины Кавказа" Кристина Понкрашина. Она окончила Калужский музыкальный техникум, но поверьте, у нее большое будущее. Аккомпанировал ей талантливый парень Дмитрий Михеев.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Кисловодск

Нам еще в автобусе выдали пластмассовые стаканчики. И предупредили, что они не для спиртного, а для божественного целебного напитка под наименованием нарзан.

Стаканчик пригодился. Я пил нарзан и не мог напиться. Хорошо, туалет исправно работал. А парк - просто чудо. Гуляешь под пение птиц. И понимаешь, где рай и где ад.

Персонал делает все, чтобы туристам угодить. Обсуждается меню на следующий день путешествия. Фото: Предоставлено АО "ФПК"

Грозный

Слово Грозный уже по себе грозное. Война сделала целое поколение детей испуганными и нервными. Бомбежки так просто не переживешь.

А я увидел других детей. Они носились вокруг меня как пчелы. Рядом огромные небоскребы. Внизу аттракционы. Визг, мороженое в руках. Я увидел счастливых детей. Так случилось, что я был на чеченской войне. И ни одного ребенка там не было.

Нас подняли на 29-й этаж. Оттуда видно все. Новые проспекты и новые этажи.

Мне понравился Грозный. Дети бегают. Лопают мороженое. Сейчас в Грозном играют дети. Слава Аллаху!

Фото: Ирина Трофимова/РГ
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Я поехал в Аргунское ущелье. Здесь снимался культовый истерн "Свой среди чужих, чужой среди своих". Но не кинематографические причуды меня поразили. Чеченская невеста прощалась с холостой жизнью. Небольшой сладкий стол. Погрузка в машину была затруднена многочисленными поцелуями и обнимашками с подругами. Наконец, машина тронулась. Но через пять минут вернулась. И опять объятия, поцелуи и даже слезы. Третий раз эту процедуру у меня не было времени наблюдать.

Мы прибыли на вокзал после дегустации в приподнятом настроении

Дербент

Дербент город старинный. 5 тысяч лет ему. Нас повезли в крепость. После экскурсии спрашиваю таксиста:

- Где тут самый вкусный шашлык?

- Поехали, дорогой!

Там, где был самый лучший шашлык, на бетонном полу лежали ковры. Хозяин заведения Эльгар поворачивал их. Под дагестанским солнцем они становились мягкими как кошка. И шашлык был соответствующий. Бараньи ребрышки под горячим дагестанским солнцем - это незабываемо!

Это настоящий люкс. В нем можно ехать хоть до Владивостока. И не устанешь. Фото: Предоставлено АО "ФПК"

Волгоград

Нас возили на священный Мамаев курган. Величественное зрелище. А потом катали по Волге на пароходике. День прошел не зря. Тут меня осенило: телефона-то нет. Пошел к очаровательной начальнице поезда. Через полчаса телефон нашелся. Он остался при досмотре в Дербенте.

- Все в порядке. Завтра вы получите свой аппарат на Павелецком вокзале у начальника поезда "Дербент-Москва". Так и было. Что-что, а железные дороги работают у нас как часы.

Сколько неотвеченных звонков я получил от своих новых друзей! Признаться, мне было приятно. Хотя все они хотели фотографии с экскурсий, но я-то знаю, что они беспокоились обо мне. Почему так долго на связь не выхожу?

Все, мне некогда. Отвечаю своим новым друзьям. Возможно, мы отправимся с ними еще в один тур. Благо, курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа" продлено до 25 сентября. Время есть!

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