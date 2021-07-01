В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей

Властями Дагестана принято решение учредить премии выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Об этом заявил врио главы республики Сергей Меликов на встрече с выпускниками.

Премии также получат победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, подготовившие их педагоги, победители олимпиад школьников первого уровня, уточнили в пресс-службе главы региона.

По данным на конец июня, в республике насчитывается около 40 стобалльников.

Выплата премий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.