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01.07.2021 18:39

Каспийский прилив

Черноморские курорты переполнены. Теперь отдыхающие устремились в Дагестан
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 143(8494)
В Дагестане в разгаре летний туристический сезон. Спрос на отдых на Каспийском побережье очень высок, ведь море здесь такое же теплое, как в Краснодарском крае и Крыму, зато цены более щадящие. Вот только не все местные пляжи оказались готовы к такому притоку туристов.
Дагестан в 2020 году посетили 840 тысяч туристов, власти рассчитывают, что в 2021-м турпоток вырастет на 20 процентов. Фото: Владимир Аносов/РГ Дагестан в 2020 году посетили 840 тысяч туристов, власти рассчитывают, что в 2021-м турпоток вырастет на 20 процентов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Дагестан в 2020 году посетили 840 тысяч туристов, власти рассчитывают, что в 2021-м турпоток вырастет на 20 процентов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: iStock
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В Дагестане 22 зарегистрированных пляжа на территории Махачкалы, Дербента, Избербаша, Каспийска, Каякентского и Карабудахкентского районов. А сколько диких островков отдыха, никто не считал. Республиканское управление Роспотребнадзора постоянно мониторит качество морской воды в черте пляжных зон, и результаты неутешительны. Последний анализ показал, что около 18 процентов проб морской воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, а около половины проб - по санитарно-химическим показателям. Среди антилидеров - махачкалинские пляжи. Роспотребнадзор уже запретил купание в шести городских зонах отдыха.

"Ежегодно в морской воде в черте Махачкалы выделяют холероподобные вибрионы, что является фактором риска возникновения и распространения паразитарных инфекций и острых кишечных инфекционных заболеваний среди населения. Причиной загрязнения является непрекращающийся сброс неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых стоков в Каспийское море", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Что мешает организовать на дагестанских пляжах, которые практически все, в отличие от черноморских, песчаные, комфортный отдых? Эту тему недавно обсуждали на совещании с участием врио главы региона Сергея Меликова.

- Теоретически мы можем сделать наше побережье не хуже, чем в Турции. Но на практике это сейчас невозможно, потому что отдельные лица ставят свои интересы гораздо выше интересов республики, - заявил руководитель Дагестана.

Он добавил, что прибрежная зона практически не развита, нет налаженной транспортной инфраструктуры, стоянок, не оборудованы места общего пользования. Главная проблема кроется в правовом статусе земельных участков. Еще в советские времена на берегу Каспия появились санатории и дома отдыха, подведомственные разным федеральным ведомствам и предприятиям. После развала СССР их статус остался неурегулированным. Многие земли застроены частными коттеджами без правоустанавливающих документов. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов сформировать пляжные участки в соответствии с действующими нормами и стандартами для предоставления их инвесторам.

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Тем временем найти сейчас место для отдыха на дагестанском побережье практически невозможно. Номера на базах и в санаториях заняты до осени. С началом турсезона увеличилось также количество предложений об аренде домов на побережье. По данным портала "Авито: недвижимость", по сравнению с прошлым годом рост составил почти два с половиной раза.

Естественно, подскочили и цены. На проспекте Петра Первого в Махачкале, приблизительно в километре от моря, дом площадью 90 квадратных метров с кондиционером, холодильником, телевизором сдается за 18 тысяч рублей в месяц (не считая коммунальных платежей). На берегу Каспия коттедж площадью 160 квадратных метров с гаражом и беседкой обойдется уже в 130 тысяч. Как отмечает автор объявления, возможна и посуточная сдача, но минимум на три дня. Цена в таком случае составит семь тысяч рублей в сутки.

Стоимость койко-места в махачкалинских гостиницах начинается от тысячи рублей. Но забронировать номер на ближайшее время проблематично.

- Очень много туристов приезжает из регионов страны. Заявки уже есть и на июль, и на август. Номера бронируются очень быстро, - рассказала администратор махачкалинского отеля Залина.

Дагестан в 2019 году посетило 850 тысяч туристов, в 2020-м - 840 тысяч. Республиканские власти рассчитывают, что в 2021-м турпоток вырастет на 20 процентов. При этом они признают, что гостиниц в республике не хватает.

Фото: iStock
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Сейчас в Дербенте реализуют крупный проект создания глэмпинг-парка на территории туристического кластера "Золотые пески". Глэмпинг - новый вид экотуризма, отдых на природе в комфортных условиях в модульных домах, строительство которых не требует больших вложений. Материалы для них, как правило, используют натуральные. Энергоснабжение зачастую обеспечивается генераторами или солнечными батареями.

- Ежегодно рынок глэмпингов растет на 21 процент, поскольку у такого вида туризма много плюсов. Модульные дома - некапитальная конструкция, их легко установить даже в труднодоступных местах. Они выдерживают различные климатические нагрузки, - сообщил генеральный директор Корпорации развития Дагестана Гимбат Гимбатов.

Ранее республиканская компания на создание этого объекта выиграла грант Ростуризма в три миллиона рублей. Дизайн-проект разработало архитектурно-проектное бюро ISTNK. Он позволит функционально зонировать территорию, создать сеть дорог и тропинок, а затем определиться с интерьером основных зданий. Параллельно решаются вопросы технического характера - присоединения к электросетям, обеспечения парка водоснабжением и канализацией.?Следующим этапом станет разработка проектно-сметной документации.

- Сейчас мы работаем с муниципалитетами, которые проявляют интерес к развитию глэмпинг-туризма на своих территориях. Помогаем наладить эту работу и выбрать оптимальный вариант домиков, соответствующих окружающей среде и запросам потребителей услуг, - добавил Гимбат Гимбатов.

Кстати

Площадь прибрежной территории в Дагестане составляет 397 гектаров. Она перспективна с точки зрения реализации крупных инвестпроектов в сфере санаторно-курортного, познавательного, делового туризма, создания объектов для проведения спортивных и деловых мероприятий, в том числе зимой. При этом в регионе не обустроено более 520 километров морского побережья, хотя около 200 километров имеют значительный потенциал в плане создания прибрежных рекреационных зон и строительства гостиниц.

Это важно

Туристам, прибывающим в Дагестан, следует учитывать, что с 18 июня решением оперативного штаба в регионе введены ограничения при заселении в гостиницы, санатории и дома отдыха. Туристы обязаны иметь с собой сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или отрицательный результат лабораторного исследования ПЦР-методом, выполненным не ранее чем за 72 часа до заселения.

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