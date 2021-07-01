В Ингушетии проверяют информацию об избиении ребенка в интернате

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии начали доследственную проверку информации о якобы имевшем место физическом насилии в Троицком детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Как отмечают в республиканском управлении СК РФ, речь идет о выявленной в СМИ публикации и видеозаписи, где утверждается, что работница дома-интерната будто бы применила силу в отношении ребенка.

"В рамках проверки установлено, что изображенные на видеозаписи лица являются опекаемыми указанного учреждения, страдающие тяжелыми формами психического расстройства", - отметили в ведомстве. Судя по предварительным данным, инцидент произошел в мае.

В прокуратуре республики также подтвердили, что участниками видео являются два воспитанника детского дома-интерната, а не работники учреждения.

Специалисты освидетельствовали всех воспитанников дома-интерната, в том числе тех, кто был изображен на видео. Следов побоев или телесных повреждений у них не обнаружено. Проверка продолжается, устанавливаются обстоятельства происшедшего.