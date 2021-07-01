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01.07.2021 17:23

На пике снег хвалят

Реконструкция трасс в сторону высочайшего пика Европы поможет Кабардино-Балкарии увеличить турпоток
Текст: Михаил Сухарев (СКФО)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 143(8494)
Туристы из России и других стран все больше интересуются поездками к природным достопримечательностям Северного Кавказа. Главной точкой притяжения, конечно, остается высочайшая гора Европы - Эльбрус. Но есть в регионе и другие, менее популярные и поэтому более желанные для искушенных туристов места - например, урочище Джилы-Су в Приэльбрусье. Однако добраться туда на транспорте было проблематично из-за плохой дороги.
Количество туристов, проезжающих по дорогам Кабардино-Балкарии, с каждым годом растет. Фото: Владимир Аносов/РГ Количество туристов, проезжающих по дорогам Кабардино-Балкарии, с каждым годом растет. Фото: Владимир Аносов/РГ
Количество туристов, проезжающих по дорогам Кабардино-Балкарии, с каждым годом растет. Фото: Владимир Аносов/РГ

Ремонта участка трассы к Джилы-Су, проходящего по территории Ставропольского края, добились представители Общероссийского народного фронта. Самым проблемным был последний километр - до границы с Карачаево-Черкесией, он представлял собой сплошные ямы и ухабы. Причем на столь опасный участок автомобилисты заезжали на полном ходу, так как он начинается прямо с пригорка.

Фото: Томас Тхайцук/ РИА Новости
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- Мы обратились в министерство дорожного хозяйства края, попросили обратить внимание на эту важную для репутации региона часть магистрали. С представителями администрации Предгорного округа также встречались, они заверили нас, что приложат все усилия для получения субсидии и скорейшего ремонта отрезка, который в итоге не будет уступать по качеству исполнения кисловодскому. Специалисты администрации сработали четко, вовремя получили средства и разыграли контракт. Как только наступили теплые дни, дорожники приступили к ремонту, - сообщил эксперт ОНФ в Ставропольском крае Алексей Мурасев.

В ближайшее время на участке обустроят обочину и установят ограждение общей протяженностью 700 метров.

Всего несколько лет назад северный склон Эльбруса оставался для многих практически недоступным, особенно если бюджет поездки был невелик. Нормальной дороги в эту сторону попросту не существовало, доставкой отдыхающих в этот район занимались организаторы турпоходов и восхождений на Эльбрус. Сейчас же сюда стало вполне удобно добираться от аэропорта Минеральных Вод даже на обычном седане.

Единственная проблема - общественный транспорт до Джилы-Су не ходит, ведь по дороге к урочищу попросту нет населенных пунктов. Выход для многих - посуточная аренда автомобиля, траты будут сопоставимы с расходами на такси, но при этом машина даст дополнительную свободу в передвижениях.

- Летом Джилы-Су становится максимально привлекательным для туристов. В основном здесь занимаются хайкингом (пешими походами) по горам, но в холодное время года, особенно если требуется ночевка, это удовольствие на любителя. Летом на маршрутах снега нет, но ночевать придется в палатках, а температуры ночью из-за высоты иногда падают до нуля градусов, поэтому точно нужно позаботиться об утеплении. Но в любом случае оно того стоит - места здесь просто сказочные, - рассказал корреспонденту "РГ" ставропольский гид Сергей Осипов.

Фото: iStock
Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили в разгар лета

Еще одну дорогу - единственно ведущую на поляну Азау у подножия Эльбруса, где располагается вся горнолыжная инфраструктура, сейчас капитально ремонтируют в Кабардино-Балкарии. На нее направлено четыре миллиарда рублей.

- Работы на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус ведутся по уникальной технологии. Сваи, которые забиваются для укрепления уязвимых участков, уходят на глубину 15-17 метров, создаются мощнейшие защитные сооружения. Завершить все полностью планируется в 2022 году, - сообщил глава республики Казбек Коков.

На эту дорогу регулярно сходят сели, особенно в районе города Тырныауза. В 2017-м на нее обрушилось сразу два крупных грязекаменных потока, которые разрушили несколько участков федеральной трассы. Тысячи человек тогда оказались отрезаны от цивилизации, остались без электричества и газа. На сегодняшний день восстановлены три моста, очищен селепропускной лоток. Также достраиваются селелавинозащитные сооружения.

Количество туристов, проезжающих по этой дороге, с каждым годом растет. Отдых в Кабардино-Балкарии традиционно включает посещение Эльбруса. За три первых месяца 2021-го его посетило 220 тысяч человек, что на 80 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. Отчасти это связано и с продленным горнолыжным сезоном, который до сих пор не закончился.

- До конца июня точно будут открыты трассы от станции "Мир" до станции "Гара-Баши", соответственно, канатные дороги тоже. Дальше пока сложно сказать, возможно, сезон продлится. Гости пока хвалят снег на тех участках, которые открыты, но кататься в это время года стоит все-таки рано утром, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь АО "Курорты Северного Кавказа" Татьяна Поздеева.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Конечно, летом огромное количество туристов из всех уголков мира стремится совершить восхождение на Эльбрус. В прошлом году в районе Приэльбрусья актуализировали и вновь открыли 31 альпинистский маршрут из числа тех, что закрыли в начале 1990-х годов. В том числе они проходят по горным массивам Шхельда, Пик Щуровского, Гумачи. Доступ туда в свое время был запрещен из-за близости границы с Грузией и по соображениям безопасности. .

Тем временем

На Эльбрусе в ближайшее время планируют построить еще две канатные дороги, которые разгрузят третью очередь высочайшей канатки Европы - от станции "Мир" до станции "Гара-Баши". Новые ветки будут доставлять лыжников и сноубордистов к трассам на высоте 3515 метров. Кресельная дорога протяженностью 200 метров сможет перевозить до 2000 человек в час, гондольная длиной 840 метров - до 2400 пассажиров в час. Сейчас для лыжников и сноубордистов на курорте доступно 17 километров трасс.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ставропольский край

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