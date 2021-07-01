В Осетии спустя 150 лет поставят драму Лермонтова "Маскарад"

В Северной Осетии осенью 2021 года отметит свое 150-летие Русский академический театр им. Евгения Вахтангова. К юбилею театра планируют поставить драму "Маскарад", с показа которой он начал свою работу полтора века назад.

Помимо знаменитого спектакля в Русском академическом театре также намечается целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к открытию нового сезона.

- К юбилею мы издаем очень серьезную книгу, а также впервые изготовим памятные значки, - рассказал директор и художественный руководитель театра Владимир Уваров. - Шоу готовится к показу к концу октября, а на следующий день после этого, я очень надеюсь, мы сыграем тот спектакль, которым театр в свое время открылся - "Маскарад" Михаила Лермонтова.

Стоит отметить, что работа Русского академического театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе начинается со второй половины XIX века. Тогда, 15 апреля 1871 года, на сцене театра поставили первый спектакль по драме Михаила Лермонтова "Маскарад". Со временем театр обрел славу не только на Северном Кавказе, но и в России. Сегодня Русский академический театр связывают не только с именами известных театральных личностей, таких как Николай Рыбаков, братья Адельгейм, но и с судьбами Косты Хетагурова, Евгения Вахтангова, Михаила Булгакова, которые работали в театре и оказали огромное влияние на его становление.

- Русский академический театр имени Вахтангова во Владикавказе готовится к очень солидной, праздничной дате - 150 лет, - рассказывает заслуженная артистка РСО - Алания Мария Федорович. - Для нас, для артистов, это чрезвычайно важное событие. В первую очередь хочется поблагодарить того человека, который много лет управляет театром с большой любовью, с большим трепетом и с большой мудростью - Владимира Ивановича Уварова, директора и художественного руководителя. Благодаря ему можно сказать, что на сегодняшний день этот театр является одним из самых лучших, как на Северном Кавказе, так и в России.