В Осетии спустя 150 лет поставят драму Лермонтова "Маскарад"

Новости

У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда 16:09
В России упростили подключение зданий к коммуникациям 16:06
Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 16:43

В Осетии спустя 150 лет поставят драму Лермонтова "Маскарад"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии осенью 2021 года отметит свое 150-летие Русский академический театр им. Евгения Вахтангова. К юбилею театра планируют поставить драму "Маскарад", с показа которой он начал свою работу полтора века назад.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Помимо знаменитого спектакля в Русском академическом театре также намечается целый ряд праздничных мероприятий, приуроченных к открытию нового сезона.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
В Северной Осетии отреставрируют уникальные фамильные старинные башни

- К юбилею мы издаем очень серьезную книгу, а также впервые изготовим памятные значки, - рассказал директор и художественный руководитель театра Владимир Уваров. - Шоу готовится к показу к концу октября, а на следующий день после этого, я очень надеюсь, мы сыграем тот спектакль, которым театр в свое время открылся - "Маскарад" Михаила Лермонтова.

Стоит отметить, что работа Русского академического театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе начинается со второй половины XIX века. Тогда, 15 апреля 1871 года, на сцене театра поставили первый спектакль по драме Михаила Лермонтова "Маскарад". Со временем театр обрел славу не только на Северном Кавказе, но и в России. Сегодня Русский академический театр связывают не только с именами известных театральных личностей, таких как Николай Рыбаков, братья Адельгейм, но и с судьбами Косты Хетагурова, Евгения Вахтангова, Михаила Булгакова, которые работали в театре и оказали огромное влияние на его становление.

- Русский академический театр имени Вахтангова во Владикавказе готовится к очень солидной, праздничной дате - 150 лет, - рассказывает заслуженная артистка РСО - Алания Мария Федорович. - Для нас, для артистов, это чрезвычайно важное событие. В первую очередь хочется поблагодарить того человека, который много лет управляет театром с большой любовью, с большим трепетом и с большой мудростью - Владимира Ивановича Уварова, директора и художественного руководителя. Благодаря ему можно сказать, что на сегодняшний день этот театр является одним из самых лучших, как на Северном Кавказе, так и в России.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом