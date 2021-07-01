В Ставрополе спешившая на вызов "скорая" попала в ДТП

В Ставрополе произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом в четверг сообщили "РГ" в управлении ГИБДД России по краю.

ДТП случилось ранним утром в юго-западном районе города на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-ой параллели. Столкнулись медицинский УАЗ и Mitsubishi.

- В результате медицинская помощь понадобилась троим участникам - обоим водителям и фельдшеру. Врач, также находившийся в салоне УАЗа, в ДТП не пострадал, - сказали в Госавтоинспекции.

Водитель скорой помощи заявил, что в момент аварии у автомобиля были включены маяки и сирена, так как она спешила на вызов. А владелец иномарки это отрицает.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства случившегося.