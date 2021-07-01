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01.07.2021 17:35

Плоды прудов

После поправок в федеральные законы на Ставрополье рассчитывают увеличить производство рыбы
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 143(8494)
Рыбоводы края с оптимизмом встретили новость о долгожданных изменениях в федеральный закон об аквакультуре, которые помогут развить производство товарной рыбы в прудовых хозяйствах. На Ставрополье тысячи небольших водоемов, которые теперь можно узаконить.

"Раньше для рыбоводческой деятельности на водных объектах региона требовалось сформировать рыбоводный участок. Он предоставлялся по результатам аукциона Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Теперь же можно заниматься прудовым рыбоводством без формирования участка", - пояснили в минсельхозе Ставропольского края.

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В частности, закон разрешает разводить рыбу в прудах площадью до 200 гектаров, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также на объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем. Для этого лишь необходимо получить решение о предоставлении объекта в пользование. Выдавать его поручено минприроды, причем оно будет бесплатным и действовать до 20 лет. Таким образом, появилась возможность планировать развитие рыбного хозяйства.

- Законодательство раньше не в полной мере предусматривало работу в таких регионах, как Ставрополье. Оно отвечало запросам территорий, где большие реки и другие водные объекты, то есть рыбоводный участок можно легко нарезать, в таких субъектах развито пастбищное рыбоводство. Теперь же в водоемах площадью до 200 гектаров участки формировать не нужно, для нашего региона это очень хорошо. Дело в том, что в Ставропольском крае много таких объектов. Они, к примеру, есть на малых степных реках и гидротехнических сооружениях, которые обеспечивают напор воды. Площадь у них может быть разная: где-то полгектара, а где-то 40 гектаров. Нарезать там рыбоводные участки по меньшей мере странно. Ширина степной реки на некоторых отрезках порой составляет несколько десятков сантиметров, - пояснил корреспонденту "РГ" консультант отдела животноводства, рыболовства и племенного дела министерства сельского хозяйства края Денис Денисенко.

Изменения должны способствовать росту производства товарной рыбы в регионе, тем более что сейчас Ставрополье далеко от самообеспечения ею. В 2020 году племенные организации и крупные предприятия получили от 600 до 1000 килограммов рыбы с одного гектара, небольшие компании - от 50 до 150 килограммов. Это немного, а учитывая, что себестоимость ее сложилась в размере 180-200 рублей за килограмм, то можно говорить и о низкой рентабельности производства. Правда, свою роль сыграла еще и сильная жара вкупе с недостатком осадков, что привело к маловодью.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Основные виды аквакультуры в крае - карп, толстолобик и белый амур. Их выращивание на рыбоводных пастбищах было нерентабельным. Вступившие в силу изменения законодательно позволят перейти на прудовое рыбоводство и увеличить производство за счет технологий, которые помогут получать от полутора до двух тонн продукции с гектара за счет более плотной посадки, сбалансированного кормления и лечения, - отметил заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Крисан.

В ведомстве также отмечают, что в регионе недостаточно разводят форели. На ее долю приходится всего 0,4 процента от всей выращенной в 2020 году рыбы.

Самым важным изменением рыбоводы называют уточнение норм Земельного кодекса. Так, участки под прудами, созданными на сельхозземлях, будут сохранять статус земель сельскохозяйственного назначения. Раньше территории, занятые "поверхностными водами", автоматически относились к водному фонду и участки под ними не образовывались. В итоге судебные органы не принимали во внимание, что пруды построены на сельхозземлях для товарного рыбоводства, и изымали их у пользователей по причине нецелевого использования.

- Мы неоднократно сталкивались с этой двоякой ситуацией. Я считаю, что рыбоводству сейчас просто дан "зеленый свет". Большинство прудов строилось еще в советские годы, их площадь - до 100-110 гектаров, и пользоваться ими в полной мере было нельзя. Рыбоводы благодарны, что им наконец-то пошли навстречу, - поделился мнением с корреспондентом "РГ" председатель сельскохозяйственного снабженческого потребительского кооператива "Курарыба" Вячеслав Скорик.

В этот ССПК входит 10 хозяйств, и у каждого своя задача: одни выращивают мальков, другие - рыбу весом до одного килограмма, третьи - товарную рыбу весом три килограмма и более. Таким образом, каждый из членов кооператива может гарантированно реализовать свой товар.

Фото: ФГБНУ "ВНИРО"
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- Также поправки расширяют перечень видов рыбохозяйственной мелиорации. Теперь в него входит строительство каналов-рыбоходов, расчистка проток, устьев и русел рек, водопроводящих и сбросных каналов, выпуск растительноядных рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения, - добавил Денис Денисенко.

Уровень государственной поддержки при этом сохраняется. Сейчас краевое аграрное ведомство предоставляет три вида помощи - возмещает часть затрат на племенное животноводство, компенсирует расходы на строительство, реконструкцию мелиоративных систем и рыбоводных прудов, переданных сельхозпроизводителям в пользование, и субсидирует разведение и выращивание аквакультуры. .

Справка "РГ"

На территории Ставропольского края рыбохозяйственную деятельность осуществляют 265 организаций: 75 сельхозпредприятий, более 40 крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 150 индивидуальных предпринимателей. Племенная база представлена двумя заводами - СПК племенной завод "Ставропольский" и ЗАО СПК "Форелевый".

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