Житель Дербента прославился своими инструментами в Америке и Израиле

В старых кварталах Дербента Дамира Мамедова знают все. "Это наш барабанный мастер!" - с гордостью говорят о нем местные жители. Вот уже несколько десятков лет он занимается необычным делом - изготавливает барабаны. Сейчас это уже успешный семейный бизнес.

Сколько всего барабанов прошли через его руки, Дамир не помнит, но счет идет уже на тысячи. Фото: Зарема Алиева

В молодости Дамир играл на свадьбах. Зачастую качество инструмента оставляло желать лучшего, и он задумался: а почему бы самому не делать барабаны? Путем проб и ошибок нашел свою технологию.

Для каркаса использует фанеру. Ее вначале размягчают в воде, затем на специальном станке скручивают, придавая форму цилиндра. Раньше в дело шло ореховое дерево, считалось, что сделанный из него инструмент звучит по-особенному.

- Но орех хрупкий, часто трескается. Упал барабан - и все. Качественная фанера намного лучше и прочнее, - утверждает Дамир.

Готовые болванки покрывают лаком. Цвета - черный, белый, мраморный, кофейный, все зависит от пожеланий заказчика. Раньше, рассказывает мастер, для пошива использовались козьи шкуры. Но с ними было хлопотно. Они оказались непрочными, да и в процессе обработки доставляли много неудобств из-за своего запаха. Сейчас, с развитием новых технологий, в ход пошла пластиковая пленка.

Для профессиональных коллективов обычно заказывают барабаны диаметром около 33 сантиметров. Делает Дамир и учебные для детей - они меньше размером, и пленка используется более тонкая. Цена инструмента зависит от его предназначения, размера и других факторов и составляет от трех до 20 тысяч рублей.

Мастерская Дамира располагается у него дома. Передать по наследству сыновьям секреты изготовления барабанов у него не получилось - у мастера шесть дочерей. Зато есть десять внуков и трое правнуков. Помогают все - причем у каждого свои обязанности. Для внуков Дамир ввел премиальную систему. Сделал определенную операцию качественно и в срок - получи материальное вознаграждение.

Сколько всего барабанов прошли через его руки, Дамир не помнит, то, что счет идет уже на тысячи, это точно. На его инструментах играют не только музыканты Кавказа, но и США, Израиля, Азербайджана, Турции. Никакого фирменного логотипа он не ставит, но свое изделие узнает сразу.

Как говорит Дамир, на фабриках кавказские барабаны нигде в стране не делают, занимаются ими только отдельные мастера. При изготовлении инструмента есть свои нюансы. Учитывается даже то, в каком регионе на нем будут играть.

- В Азербайджане любят мелодичный, растянутый звук. На Северном Кавказе, наоборот, резкие, четкие ритмы. У заказчика я всегда уточняю, где будет использоваться инструмент, и тогда понимаю, что именно нужно сделать, - рассказывает Дамир.

Более 15 лет заказывает дербентские барабаны владикавказский ансамбль доулистов "Ритмы гор". Мамедов гордится тем, что на его барабанах установлено достижение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Солист ансамбля Хан Демиров на одном из концертов прокрутил на руках и ногах четыре барабана.

Клиентов у Дамира всегда хватало.

- Если заказов особенно много, то мобилизую всю семью. Бывало, до 50 барабанов в месяц выпускали. А иногда, если нет настроения, и один делать неохота, - улыбается Дамир.

Дом мастера давно стал местной достопримечательностью. Туристам, посещающим старые улочки Дербента, непременно рассказывают о необычном деле Дамира, и его дом стал местом паломничества гостей города.