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01.07.2021 18:59
Рубрика: Общество

Барабань, барабан

Житель Дербента прославился своими инструментами в Америке и Израиле
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 143(8494)
В старых кварталах Дербента Дамира Мамедова знают все. "Это наш барабанный мастер!" - с гордостью говорят о нем местные жители. Вот уже несколько десятков лет он занимается необычным делом - изготавливает барабаны. Сейчас это уже успешный семейный бизнес.
Сколько всего барабанов прошли через его руки, Дамир не помнит, но счет идет уже на тысячи. Фото: Зарема Алиева Сколько всего барабанов прошли через его руки, Дамир не помнит, но счет идет уже на тысячи. Фото: Зарема Алиева
Сколько всего барабанов прошли через его руки, Дамир не помнит, но счет идет уже на тысячи. Фото: Зарема Алиева
Фото: Предоставлено Мариной Устюговой
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В молодости Дамир играл на свадьбах. Зачастую качество инструмента оставляло желать лучшего, и он задумался: а почему бы самому не делать барабаны? Путем проб и ошибок нашел свою технологию.

Для каркаса использует фанеру. Ее вначале размягчают в воде, затем на специальном станке скручивают, придавая форму цилиндра. Раньше в дело шло ореховое дерево, считалось, что сделанный из него инструмент звучит по-особенному.

- Но орех хрупкий, часто трескается. Упал барабан - и все. Качественная фанера намного лучше и прочнее, - утверждает Дамир.

Готовые болванки покрывают лаком. Цвета - черный, белый, мраморный, кофейный, все зависит от пожеланий заказчика. Раньше, рассказывает мастер, для пошива использовались козьи шкуры. Но с ними было хлопотно. Они оказались непрочными, да и в процессе обработки доставляли много неудобств из-за своего запаха. Сейчас, с развитием новых технологий, в ход пошла пластиковая пленка.

Для профессиональных коллективов обычно заказывают барабаны диаметром около 33 сантиметров. Делает Дамир и учебные для детей - они меньше размером, и пленка используется более тонкая. Цена инструмента зависит от его предназначения, размера и других факторов и составляет от трех до 20 тысяч рублей.

Мастерская Дамира располагается у него дома. Передать по наследству сыновьям секреты изготовления барабанов у него не получилось - у мастера шесть дочерей. Зато есть десять внуков и трое правнуков. Помогают все - причем у каждого свои обязанности. Для внуков Дамир ввел премиальную систему. Сделал определенную операцию качественно и в срок - получи материальное вознаграждение.

Фото: Николай Гернет
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Сколько всего барабанов прошли через его руки, Дамир не помнит, то, что счет идет уже на тысячи, это точно. На его инструментах играют не только музыканты Кавказа, но и США, Израиля, Азербайджана, Турции. Никакого фирменного логотипа он не ставит, но свое изделие узнает сразу.

Как говорит Дамир, на фабриках кавказские барабаны нигде в стране не делают, занимаются ими только отдельные мастера. При изготовлении инструмента есть свои нюансы. Учитывается даже то, в каком регионе на нем будут играть.

- В Азербайджане любят мелодичный, растянутый звук. На Северном Кавказе, наоборот, резкие, четкие ритмы. У заказчика я всегда уточняю, где будет использоваться инструмент, и тогда понимаю, что именно нужно сделать, - рассказывает Дамир.

Более 15 лет заказывает дербентские барабаны владикавказский ансамбль доулистов "Ритмы гор". Мамедов гордится тем, что на его барабанах установлено достижение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Солист ансамбля Хан Демиров на одном из концертов прокрутил на руках и ногах четыре барабана.

Клиентов у Дамира всегда хватало.

- Если заказов особенно много, то мобилизую всю семью. Бывало, до 50 барабанов в месяц выпускали. А иногда, если нет настроения, и один делать неохота, - улыбается Дамир.

Дом мастера давно стал местной достопримечательностью. Туристам, посещающим старые улочки Дербента, непременно рассказывают о необычном деле Дамира, и его дом стал местом паломничества гостей города.

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