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01.07.2021 13:33

Сезонный индикатор

Аграрии Северо-Запада приступили к заготовке кормов
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 143(8494)
В Северо-Западном федеральном округе завершается яровой сев. Сейчас аграрии приступили к кормозаготовительной кампании. В Калининградской области из-за холодов темпы проведения весенних полевых работ ниже уровня прошлого года. Зато в северных субъектах погода благоволит производителям сельхозпродукции, почва там прогрелась раньше обычного.

В самом западном российском регионе вся посевная площадь, по предварительным оценкам, составит в текущем году 290,4 тысячи гектаров. Это на три тысячи гектаров больше, чем в 2020-м. Несмотря на холодную весну и пятнадцати-

дневную задержку начала вегетационного периода, яровой сев завершился в оптимальные агротехнические сроки, что важно с точки зрения урожайности.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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-?На 10 июня план ярового сева перевыполнен по группе зерновых, зернобобовых и технических культур более чем на четыре тысячи гектаров, - отмечает министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова. - Еще продолжается и будет закончен в июле летний посев многолетних и однолетних трав, конопли, овощей поздних сроков уборки.

В Архангельской области посевные работы по состоянию на 9 июня были выполнены на 93 процента. Это хороший показатель для северного региона. Яровой сев охватил 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Он полностью финишировал на территории Вилегодского, Каргопольского, Ленского, Мезенского, Онежского, Пинежского, Плесецкого и Шенкурского районов.

Одновременно с завершением весенне-полевой кампании в Поморье стартовала заготовка кормов. Первыми к скосу кормовых культур и производству силоса приступили хозяйства Вельского и Устьянского районов. В планах - заготовить более 23 центнеров грубых и сочных кормов на одну голову крупного рогатого скота. Кормоуборочная техника к работам готова, на поля выйдут более 1,7 тысячи тракторов, комбайнов, других сельскохозяйственных транспортных средств и оборудования.

На Вологодчине кормозаготовительная кампания находится в самом разгаре. Она стартовала в конце мая, а к середине июня аграрии заготовили около 240 тысяч тонн силоса. Всего же предстоит заложить более 1,5 миллиона тонн. Под корма отвели 220 тысяч гектаров земли - многолетних трав на пашне и сенокосов.

-?Нашим аграриям оказана серьезная господдержка в этом году: для сельскохозяйственных работ уже перечислено порядка 1,5 миллиарда рублей, - отмечает заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. - Это серьезное подспорье. В этом году только на покупку техники были предоставлены субсидии в объеме более 184 миллионов. При-

обретена 251 единица техники, среди которых кормозаготовительные и зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, пресс-подборщики - все то, что активно и постоянно используется в сельском хозяйстве во время кормозаготовительной кампании.

Для хозяйств Ленинградской области заготовка кормов является основной сельскохозяйственной страдой года. Ведь 70 процентов посевных площадей региона отведено под кормовые культуры для животноводства. Работы в этом году стартовали 29 мая - на два дня раньше, чем в 2020-м. К середине июня аграрии скосили 27,1 тысячи гектаров кормовых угодий, или 20 процентов от плана. Средняя урожайность зеленой массы многолетних трав составила 91 центнер с гектара.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В регионах СЗФО, как и в других субъектах РФ, весенние полевые работы проходили в сложных экономических условиях, связанных с ростом цен на материально-технические ресурсы. Так, в Калининградской области семена подорожали в среднем на 7 процентов, дизельное топливо - на 9 процентов, удобрения - на 11 процентов, средства защиты растений - более чем на 30 процентов. Объем финансирования, привлеченного на проведение весенне-полевой кампании из всех источников, превысил в эксклаве три миллиарда рублей.

На днях стало известно, что федеральный минсельхоз подготовит обращение в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос об удорожании минеральных удобрений. Эксперты подчеркивают: нельзя допустить, чтобы аграрии применяли меньше веществ, необходимых для питания растений и обогащения почв. Ведь это может привести к снижению урожайности зерновых.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Весенние полевые работы в целом по стране практически завершены, а на Северном Кавказе на днях стартовала уборка. В текущем году увеличен сев зерновых, зернобобовых, кормовых культур, овощей, сахарной свеклы и картофеля. Наращиваем закладку виноградников. Рассчитываем на исполнение всех индикаторов госпрограммы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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