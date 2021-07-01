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01.07.2021 13:25
Рубрика: Общество

Для большой семьи

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8493)
В Архангельской области увеличили выплаты многодетным семьям взамен земельных участков. С 1 января 2022 года размер таких компенсаций в Поморье будет зависеть от числа детей.

Семьям, в которых растут четверо несовершеннолетних, полагается 260 тысяч рублей. Если детей пятеро и больше, выплата возрастет до 310 тысяч.

Фото: iStock
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До дифференциации все многодетные семьи, решившие не ждать земельного участка, а получить компенсацию, могли рассчитывать только на 210 тысяч рублей. С нового года такая сумма будет выплачиваться только северянам с тремя несовершеннолетними детьми.

Выплаты носят целевой характер. Их можно направить на оплату части стоимости жилья, его реконструкцию, пристройку к уже имеющемуся дому или подключение к инженерным сетям. Семья также вправе потратить деньги на уплату первого взноса по ипотеке или ее погашение.

В правительстве Поморья отмечают, что теперь помощь в улучшении жилищных условий семьям, которые по каким-то причинам не готовы сами строить дом, будет более адресной. К тому же очередь на получение бесплатных участков продвигается медленно - не хватает территорий с инфраструктурой, а семьи, уже получившие землю, зачастую не используют ее по назначению и продают.

Справка "РГ"

Возможность получить денежные компенсации взамен земельных участков в регионе появилась два года назад. В 2020-м этим воспользовались более 640 многодетных семей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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