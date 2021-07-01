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01.07.2021 14:24

С цифрой в руках

Переходу на BIM-моделирование в строительстве нужны кадры
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 143(8494)
С 1 января 2022 года BIM-моделирование станет обязательным при строительстве любых объектов за счет бюджета - школ, больниц, детских садов. Выгоды технологии, которую уже используют крупные строительные компании, несомненны: сокращение сроков проектирования на 50 процентов, сроков строительства - на 10 процентов, уменьшение количества ошибок и улучшение качества проектной документации в среднем на треть. Однако, чтобы достичь столь впечатляющих показателей, необходим целый ряд системных решений.

Технология BIM (Building Information Modeling - англ.) позволяет создавать цифровую (информационную) модель зданий, включающую проектные и инженерные решения, оборудование и материалы, трудозатраты, количество сотрудников, менеджмент и контроль. Все этапы производства работ могут быть просчитаны пооперационно и по каждому дню. В Петербурге, к примеру, сквозное BIM-моделирование активно использовалось при проектировании и строительстве административно-делового комплекса "Невская Ратуша".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Однако "Невская Ратуша" - объект не рядовой. С самого начала предполагалось, что в новый комплекс переедет администрация Смольного, а остальные площади займут крупные состоятельные арендаторы или собственники - банки, телеком, бизнес-структуры. Компания-девелопер осознавала для себя выгоды нового цифрового подхода и сознательно пошла на дополнительные траты на начальном этапе запуска проекта - создание информационной модели увеличивает стоимость проектирования объекта примерно на 10-15 процентов. Вернуть их предполагается за счет оптимизации затрат на возведение и техническое обслуживание комплекса. Подойдет ли такой подход бюджетным объектам?

Есть и другие трудности внедрения нового подхода. Технологические решения и инструменты BIM-моделирования применяются в России уже несколько лет, но все ли умеют ими пользоваться? Согласно Правилам формирования и ведения информационной модели объекта капстроительства, утвержденным правительством РФ, в процесс должны быть вовлечены все должностные лица и организации, так или иначе участвующие в проекте: застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, а также исполнители договоров о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации и внесении изменений в нее, о строительстве, реконструкции, капремонте, сносе - и так далее. И это требование означает, что в каждой из организаций должен быть сотрудник, способный работать с цифровой моделью или хотя бы выполнить требования по ее наполнению. По некоторым оценкам, через полгода строительному рынку одномоментно понадобится 50-70 тысяч таких специалистов. Где их взять - вопрос открытый.

Внедрение технологий принесет эффект только в случае, если к их применению будут готовы все участники рынка

Как отмечает директор по цифровой трансформации жилищно-строительной отрасли ДОМ.РФ Николай Козак, для государства внедрение цифровых технологий в сфере строительства - это контроль за реализацией проекта, ускорение сроков и повышение эффективности расходов, для застройщика - повышение качества реализации проекта и точности прогнозирования при определении затрат и сроков, для общества - получение на выходе качественного продукта, обеспечивающего безопасность и комфорт.

В перспективе бюджеты всех уровней должны ощутить выходы перехода к цифровому моделированию - процесс возведения и дальнейшей эксплуатации объектов, построенных за государственный счет, станет более прозрачным на всех этапах. Но ведь не только проектировщики должны уметь представить BIM-модель, но и заказчики - ее принять и оценить.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- К нововведению должны быть готовы не только общество и бизнес, но и государство. У меня нет сомнений, что компании-проектировщики со временем смогут готовить проектную документацию с применением технологий информационного моделирования, - отмечает Евгений Госьков, коммерческий директор ГК "Нетрика" - центра ИТ-экспертизы по управлению проектами в госсекторе. - Но с такой документацией нужно уметь работать как минимум госзаказчикам проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также специалистам, проводящим госэкспертизу.

Помимо правил, которые утверждены, отмечает эксперт, на государственном уровне должны быть разработаны инструменты, с помощью которых информационную модель можно использовать в течение всего жизненного цикла строительства: от проектирования и до эксплуатации - через строительно-монтажные работы. То есть внедрение технологии принесет полноценный эффект только в том случае, если все участники рынка, а не отдельные организации, будут иметь необходимые компетенции, кадровый ресурс и специальное программное обеспечение.

Прямая речь

Инна Суханова, декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ, кандидат технических наук, доцент:

- По результатам исследования уровня применения технологий информационного моделирования (BIM) в российских компаниях инвестиционно-строительной сферы, проведенного в июле - сентябре 2020 года в рамках международного проекта BIM-ICE "Интеграция BIM в высшее и профессиональное образование" (Россия - Финляндия), 59 процентов респондентов назвали основной трудностью "дефицит кадров, владеющих необходимыми компетенциями". Существует несколько путей подготовки специалистов: корпоративное обучение, осуществляемое силами организации; обучение по основным образовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета; обучение по программам дополнительного профессионального образования. При этом системы высшего и дополнительного профессионального образования отреагировали на запрос со стороны рынка заблаговременно и уже стремятся обеспечить соответствующую запросам отрасли подготовку и переподготовку специалистов. В СПбГАСУ в течение нескольких лет реализуются образовательные программы по различным направлениям и профилям подготовки с упором на развитие компетенций создания информационных моделей объектов капитального строительства. Однако стоит отметить, что для качественной подготовки BIM-специалистов университетам необходимо работать совместно с представителями профессионального сообщества.

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