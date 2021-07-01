Главным итогом 2020 года на АВТОТОР считают сохранение коллектива

Концерн АВТОТОР подготовил для своих акционеров отчет о работе в 2020 году. Несмотря на беспрецедентные последствия для глобальной экономики, вызванные пандемией коронавируса, руководство смогло обеспечить развитие предприятия и выполнить свои обязательства и перед федеральным и региональным правительствами, и перед трудовым коллективом.

Концерн выполнил план по углублению технологии — в 2020 году освоено производство сразу трех новых моделей автомобилей по полному циклу. Фото: Пресс-служба АВТОТОР

Сокращений не допустили

Одним из главных достижений антикризисной политики на предприятии считают то, что удалось полностью сохранить коллектив при существенном снижении объема производства и неизбежном росте излишней численности. Часть работников конвейеров привлекли к созданию новых производственных мощностей, других переобучили, чтобы они смогли выполнять те виды работ, к которым раньше привлекались специализированные подрядчики.

Часть персонала задействовали в строительных работах и благоустройстве на объектах социальной сферы, физкультурно-оздоровительном комплексе "АВТОТОР-Арена", в создании спортивного парка, спортплощадок и других объектов возле ФОК.?Так удалось сохранить квалифицированный персонал, избежать массовых увольнений и социальной напряженности, а также соблюсти сроки работ по модернизации производства.

Линейка расширилась

В 2020 году объем производства составил 156 832 автомобиля - на 26 процентов меньше, чем в 2019-м, когда было произведено 213 153 автомобиля. Однако вынужденная остановка производства не помешала обновлению модельного ряда: был освоен выпуск 18 новых моделей автомобилей, в том числе по полному циклу, включая сварку, окраску, сборку.

Выполнены были обязательства по СПИК - специальному инвестиционному контракту между АВТОТОР, Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области - в части углубления технологических переделов, повышения уровня инженерно-конструкторского и технологического обеспечения производства.

АВТОТОР успешно запустил производство нового поколения одной из самых технически сложных моделей - BMW Х6. В тяжелых условиях удалось сделать это в плановые сроки благодаря слаженной работе команд запуска в Калининграде, Мюнхене и Москве, организованной дистанционно. Автомобиль стал восьмым в линейке производимых АВТОТОР моделей BMW.?Также в 2020 году запущено производство обновленной модели пятой серии (G30 LCI), а линейка моделей Х5 и Х6 расширена за счет новых версий - xDrive40d.

Пополнилась и линейка пассажирских автомобилей Hyundai - Hyundai Palisade, Genesis GV80, обновленными версиями Santa Fe, Elantra, Genesis G80. К модельному ряду KIA добавились Seltos, K5, а также новые модификации Sorento, Mohave, ХCeed.

По полному циклу

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, выполнены все задачи по углублению технологии - освоено производство сразу трех новых моделей по полному технологическому циклу, что обеспечило исполнение обязательств по СПИК опережающими темпами.

Для производства новой для российского рынка модели - компактного кроссовера KIA Seltos - была введена сварочная линия с усовершенствованным оборудованием. Seltos стал четвертой моделью бренда, выпускаемой в Калининграде по полному циклу, после седана Cerato, кроссоверов Soul и Sorento (II поколения). Также освоено производство седана бизнес-класса Hyundai Sonata по полному циклу, введена в эксплуатацию новая сварочная линия.

АВТОТОР обеспечивает заказами более трехсот малых и средних предприятий региона, создавая рабочие места в смежных отраслях

В рамках СПИК также освоено производство по полному циклу среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX8 и Hyundai Mighty EX9, начался выпуск Hyundai HD 78 с газомоторным двигателем.

2020 год в цифрах

Объем товарной продукции (с НДС и акцизом) в 2020 году составил 295,4 миллиарда рублей. Хотя это на 16,1 процента ниже результата 2019 года, доля концерна в общем объеме всей произведенной в регионе товарной продукции в 2020 году остается высокой - 45,7 процента, а в обрабатывающем секторе - 51,2 (в 2019-м - 60 процентов).

АВТОТОР сохраняет позицию крупнейшего налогоплательщика Калининградской области и СЗФО.?Налоги и сборы, уплаченные им в 2020 году, составили 87,1 миллиарда рублей, или 47,6 процента от общего объема налогов, собранных в регионе. Доля предприятия - 62,1 процента собираемого в области НДС (47,8 миллиарда рублей) и более 46 процентов (7,7 миллиарда рублей) уплаченного акциза.

Остается автозавод и в числе крупнейших работодателей. Численность персонала к концу 2020 года сохранилась на уровне 2019 года. Доля АВТОТОР в общем количестве занятых на обрабатывающих предприятиях региона возросла на 0,4 процента и составила 11,2 процента. На конец 2020 года средняя зарплата - 44,1 тысячи рублей - превысила средний показатель по региону на 6,6 тысячи рублей, или 17,7 процента, а показатель в обрабатывающем секторе - на 20,7 процента.

Таким образом, стратегические меры, предпринятые руководством АВТОТОР в 2020 году, отражают наращивание темпов развития даже в период внешней неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, и нивелирование отрицательного экономического и социального эффекта для обрабатывающей промышленности региона.

Социальные гарантии выполнены

Несмотря на спад производства в 2020 году, АВТОТОР полностью выполнил все обязательства по коллективным договорам с работниками и подтвердил статус социально ориентированной компании. Предприятие не только сохранило сотрудникам стабильную зарплату, но и обеспечило им дополнительную поддержку на общую сумму свыше 260 миллионов рублей.

Для работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, руководство АВТОТОР выделило дополнительную материальную помощь - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По итогам года сотрудникам компании выплачено вознаграждение за общие результаты работы, а также матпомощь в связи со снижением зарплаты в периоды режима неполного рабочего времени.

В прошлом году закончился ремонт нового заводского здравпункта. Было организовано санаторное лечение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, реализован комплекс мер противоэпидемической безопасности.

Благотворительность продолжается

В сложной экономической ситуации компания не свернула масштабные социальные проекты в регионе - в прошлом году их было свыше ста. Общий объем расходов на них - более полумиллиарда рублей, и это без учета строительства ФОК "АВТОТОР-Арена". Стоимость его строительства и оснащения превысила 2,6 миллиарда рублей. Это самый крупный ФОК в Европе: его площадь превышает 42 тысячи квадратных метров, занятия здесь могут посещать до 4,5 тысячи человек в день.

В тяжелом пандемийном году акционеры АВТОТОР оказали финансовую помощь Калининградской области, направив в распоряжение правительства региона 30 миллионов рублей на закупку медоборудования, лечение и профилактику и другие меры по борьбе с распространением коронавируса.

Финансовая помощь в связи с пандемией была оказана ряду организаций в сфере культуры. Так, Музею Мирового океана компания оплатила дезинфекцию всех помещений и выделила средства для зарплаты сотрудникам. Калининградской епархии РПЦ поддержка автоконцерна помогла обеспечить меры безопасности прихожан.

Перспективные проекты

Основные стратегические задачи на период до 2029 года - повышение устойчивости экономической деятельности при реализации совместных инвестпроектов АВТОТОР в условиях гарантий, предоставляемых в рамках СПИК.

Выполняя обязательства, АВТОТОР наращивает производственную базу для перехода на углубленную технологию. Уже обеспечены опережающие темпы запуска новых производств по полному технологическому циклу. В 2020 году началась модернизация действующего окрасочного производства, закуплено дополнительное оборудование, которое позволит нарастить мощности окраски до 50 тысяч кузовов в год.

Началось строительство нового корпуса для обеспечения полного цикла производства, а также административно-бытового комплекса на территории нового завода. Готовится строительство нового цеха окраски производительностью до 100 тысяч кузовов в год, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности по окраске составят 150 тысяч кузовов в год. А расширение сварочного производства уже в 2021 году даст 50-процентное увеличение объема выпуска продукции по полному циклу.

В 2020 году продолжалось наращивание мощностей по логистике на площади шесть тысяч квадратных метров. Планируется создание модернизированных производственных площадей на 23 тысячах квадратных метров на производственной площадке N 3.

Для реализации стратегических проектов АВТОТОР готовит высококвалифицированные кадры. В 2020 году подписаны соглашения с Балтийским федеральным университетом им. И.?Канта по созданию научно-образовательного консорциума.

Несколько последних лет специалисты АВТОТОР работают над актуальными трендами, диктуемыми требованиями экологической безопасности, экономичностью и спросом. Разработка перспективных проектов ведется сразу по нескольким направлениям, включая создание производства автомобилей на альтернативных видах топлива: электрических, на водородном топливе, природном газе.

Важно

Объем закупок компонентов отечественного производства в рамках программы локализации АВТОТОР не сократился, несмотря на снижение выпуска. При этом расширилась номенклатура локализованных автокомпонентов. По итогам 2020 года общий объем закупок на внутреннем рынке - 1,98 миллиарда рублей. Постоянными заказами концерна обеспечено около трехсот малых и средних предприятий региона. В планах - увеличение номенклатуры и объемов закупок у отечественных поставщиков. В 2021 году особое внимание будет уделено локализации систем управления автомобилем и телематики.

Кстати

Несмотря на сокращение объема производства, АВТОТОР продолжает обеспечивать загрузку транспортных мощностей региона. Так, в 2020 году доля контейнеров автоконцерна составила 64 процента общего оборота контейнеров порта Балтийск и 63 процента - морского торгового порта, а в вагонообороте Калининградской железной дороги - порядка 43 процентов.