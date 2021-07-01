Петербуржцы недоумевают: вроде бы шли разговоры о том, что кэшбек, возможно, будет распространяться и на путевки в лагеря для детей, которые родители уже успели купить до его официального введения (25 мая). Однако на деле все оказалось сложнее: да, на путевки, купленные начиная с 25 мая, частичный возврат средств (до 50 процентов от стоимости, но не более 20 тысяч рублей) положен. А вот если до - не все так просто.

Как "РГ" пояснили в комитете по образованию города, кэшбек по купленной ранее упомянутого срока путевке не распространяется на ситуации, когда путевка в оздоровительный лагерь куплена с учетом регионального сертификата на оплату стоимости путевки. Напомним: стоимость сертификата (а его могут оформить официально работающие граждане) на одну лагерную смену составляет 20 124 рубля 72 копейки. Но невозможность компенсации решена не на региональном, а на федеральном уровне.

"Согласно решению правительства РФ получатель не вправе претендовать на получение выплаты в случае, если стоимость туристской услуги полностью или частично оплачена за счет средств бюджетов РФ", - уточнили в комитете. А вот если путевка приобреталась полностью за родительский счет - выплата положена. Но, как показывает практика, подавляющее большинство родителей покупают путевки именно с учетом сертификата. Ведь так путевка будет стоить на упомянутые 20 тысяч меньше. Без сертификата путевки покупают те, кто по крайней мере официально не работает, а значит, права на сертификат, предоставляемый регионом, не имеет.

В программу кэшбека в принципе не вошли лагеря дневного пребывания, открытые на базе школ (их в первую смену открылось 120). Но там и стоимость путевки совсем небольшая: работающие родители платят всего 4324 рубля 32 копейки (что составляет 40 процентов от стоимости путевки, остальное компенсирует город) - за четыре недели отдыха ребенка, включая трехразовое хорошее питание. А 15 льготным категориям горожан такие путевки и вовсе бесплатны.

Специалисты напоминают: получить кэшбек может любой человек (мама, папа, бабушка или кто-то еще), но тот, который указан как "Покупатель" в договоре на приобретение путевки.

Чтобы получить кэшбек на путевку, приобретенную до 25 мая, нужно по окончании лагерной смены подать заявку на портале Госуслуг. Тем, кто приобретал путевки с 25 мая, подавать заявление через Госуслуги не нужно - кэшбек будет начислен на карту "Мир" автоматически. Также важно, чтобы лагерь входил в реестр организаций отдыха детей.

- Сейчас есть даже некоторый дефицит мест в загородные оздоровительные лагеря - на вторую, третью, четвертую смены. Путевок осталось мало, и не в каждый лагерь. В этом году эта форма детского отдыха пользуется повышенным спросом. Причины понятны: во-первых, лагеря располагают меньшим числом мест, так как по санэпидправилам заполняемость не должна превышать 75 процентов. Во-вторых, у семей меньше возможностей куда-то вывезти ребенка: границы практически закрыты, на Черном море погодные условия не самые лучшие. Да и выезд семьей не всем по карману. Путевка в загородный лагерь куда более доступна, особенно если учесть сертификат и кэшбек. В-третьих, несколько лагерей за пандемию перестроили свою работу и выбрали формат тех же баз отдыха, - подчеркнула Надежда Сухолапова, президент петербургской ассоциации "Взрослые и дети", объединяющей руководителей лагерей. Всего детей принял 61 оздоровительный лагерь.

Если подсчитать, то отдых ребенка в лагере (если путевка куплена в срок с 25 мая) - с зачетом сертификата и кэшбека - обойдется семье в сумму 10-20 тысяч рублей (при стоимости путевки на три недели в 40-60 тысяч рублей, стоимость может существенно отличаться в зависимости от лагеря). Нужно отметить, что полностью за счет городского бюджета (то есть бесплатно для семьи) в загородных лагерях могут отдохнуть дети и подростки, относящиеся к льготным категориям. В том числе это касается мальчиков и девочек из многодетных семей, малообеспеченных, неполных семей, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кстати

Получить кэшбек можно за путевку на любую смену, состоявшуюся в период с 10 мая по 20 сентября. Путевки на весенние каникулы в программу не вошли. Кэшбек начисляется только на карту "Мир", оформленную на заявителя. Все подробности можно узнать на сайте Федерального агентства по туризму https://leto.russia.travel/vozvrat.