КС РФ запретил банкам отказывать клиентам при отсутствии регистрации

Конституционный суд Российской Федерации признал незаконным отказ в выдаче банковской карты только на том основании, что у человека нет регистрации по месту жительства. Подтвердить свое место пребывания можно иным способом, достоверность которого определит суд.

У Николая Гришина из Саратова официальной регистрации нет с 2004 года. Предприятие, на котором он работал, самоликвидировалось, из общежития мужчину выселили по решению суда. Сейчас он живет в квартире супруги, но прописываться у нее не собирается. У Гришина много лет имеется сберегательный счет в банке, но когда он обратился туда с просьбой выдать ему банковскую карту, то получил отказ на том основании, что не может подтвердить свое место жительства.

Обжаловать решение финансовой организации не удалось. Суды общей юрисдикции указали, что в соответствии со статьей 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента в том числе через установление его адреса.

По мнению Николая Гришина, в данном случае требование ФЗ идет вразрез с Конституцией РФ, статья 19 которой гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от места жительства. Однако судьи Конституционного суда с такой трактовкой не согласились, обосновав свое решение ранее обнародованными правовыми позициями суда. Норма признана соответствующей Основному Закону страны.

Но КС неоднократно указывал, что сам по себе факт регистрации или отсутствия таковой не порождает каких-либо прав и обязанностей для граждан и не может служить основанием ограничения или условием реализации их прав и свобод - это всего лишь способ учета, который носит уведомительный характер. Поэтому само по себе отсутствие регистрации не может являться основанием для отказа и в предоставлении банковских услуг - в правоприменительной практике она давно не рассматривается в качестве единственного доказательства, способного подтвердить местонахождение гражданина. В этой связи Конституционный суд еще раз напомнил, что суды обязаны исследовать все доказательства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы.

Факт отсутствия регистрации не может служить основанием ограничения прав и свобод граждан

Гришин в суды общей юрисдикции, оспаривая решение банка, таких доказательств не представил и даже заявил, что не собирается вставать на учет по месту жительства, поэтому после решения КС его дело пересмотру не подлежит. Однако заявитель "не лишен возможности вновь обратиться с заявлением об открытии расчетного банковского счета на его имя и выдаче дебетовой банковской карты, руководствуясь при определении своих действий правовыми позициями, выраженными в настоящем постановлении".

А федеральный законодатель вправе в дальнейшем уточнить порядок идентификации клиента банком, если у гражданина нет регистрации, а заодно "урегулировать вопрос об особенностях распределения судебных расходов при возникновении связанных с этим споров", поскольку банк связан публичной обязанностью проводить идентификацию.