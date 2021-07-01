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Океан работы

"ЛенРусСтрой" готовит новый продукт для российского рынка недвижимости
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 143(8494)
В этом году компания "ЛенРусСтрой" отмечает 20-летний юбилей. А ее руководитель - Леонид Кваснюк, который занимается строительством уже больше 50 лет - практически всю свою жизнь, говорит, что главное кредо компании - работать для людей, оправдывать их ожидания и опережать их желания. Наверное, именно поэтому в жилых кварталах Новогорелово есть бульвар и плей-хаб, рядом заложен парк, основой которого стали 75 красных кленов в честь 75-летия Победы, а школы и детские сады появляются в достаточном количестве раньше, чем сдаются дома. О том, какие управленческие решения позволили создать в спальном районе на границе Санкт-Петербурга и области зону по-настоящему комфортного проживания, Леонид Кваснюк рассказал на деловом завтраке в петербургской редакции "РГ".
Леонид Кваснюк: Главное кредо компании - работать для людей, оправдывать их ожидания и опережать их желания. Фото: Сергей Николаев/РГ Леонид Кваснюк: Главное кредо компании - работать для людей, оправдывать их ожидания и опережать их желания. Фото: Сергей Николаев/РГ
Леонид Кваснюк: Главное кредо компании - работать для людей, оправдывать их ожидания и опережать их желания. Фото: Сергей Николаев/РГ

Леонид Яковлевич, двадцать лет назад ваша компания построила свой первый жилой комплекс "Дудергофская линия". Насколько изменились строительные технологии за прошедшее время?

Леонид Кваснюк: Время стремительно идет вперед. За прошедшие двадцать лет сильно изменились и стройка, и потребности людей. Когда мы строили первые дома, они были актуальными для своего времени, и краснеть нам было не за что. В условиях тотального дефицита жилья мы точно были одними из лучших, а люди расхватывали все, что мы им продавали.

Но мы всегда умели слушать наших жителей, их желания, их критику. Мы учились у них и менялись вместе с ними. Каждый следующий дом становился лучше предыдущего. Нам уже не хватало стандартных решений, и мы создали свой проектный институт. Мы изучали новые технологии и новые возможности финансировния строительства и сразу же их внедряли.

Мы строили один из первых в России проектов комплексного освоения территорий.

Я всегда любил строить масштабно и комплексно, еще со времен, когда я возглавлял строительный трест в Казахстане с числом работников более 10 тысяч человек. Тогда 50 лет назад мы строили там мини-города и поселения со всей необходимой людям инфраструктурой и благоустройством.

С тех пор появилось столько нового! Изменились и наши клиенты, и мы сами! Конечно, появились современные отделочные материалы и технологии, которые позволяют нам делать красивые фасады и интерьеры. Технологии ушли далеко вперед. Сейчас мы, например, используем современные, надежные и бесшумные лифты.

Сегодня мы строим намного быстрее, чем двадцать лет назад. Это происходит в том числе благодаря тому, что у нас есть свои производства строительных материалов. Мы, например, приобрели Киришский ДСК. На тот момент предприятие было полностью устаревшим и убыточным, сегодня это современный модернизированный высокотехнологичный комплекс, который экономит нам кучу времени и сил. Мы можем производить стеновые плиты и перекрытия любых размеров и конфигураций. Поверхность наших изделий такая, что они требуют самой незначительной отделки. Возможность изменять размеры панелей и плит позволяет нам делать квартиры с самыми разнообразными планировками.

А двадцать лет назад у нас были квартиры трех типов - 40% однокомнатные, 30% - двухкомнатные и 30% - трехкомнатные. И люди покупали абсолютно одинаковые квартиры. А сейчас у нас количество разных типов квартир трудно сосчитать.

Клиенты и время нам подсказали, что нужно сдавать квартиры с чистовой отделкой. Благодаря этому наши жители не живут в постоянном соседском ремонте, а могут наслаждаться тишиной и уютом своей квартиры с первого дня. У нас большой выбор планировок, поэтому большинство покупателей находят вариант по своему вкусу и по своим потребностям, мы предлагаем самые разнообразные удобные и экономичные варианты.

Кроме того, сейчас мы показываем квартиры будущим жильцам не только в шоуруме, где предлагаем варианты чистовой отделки, но и в техноруме. А там видно, как устроены коммуникации, как проходит электропроводка, какие материалы использованы. Люди видят воочию, как и из чего сделан их дом, как устроена их квартира. В дальнейшем, если человеку понадобится ремонт, он сможет учесть все эти данные. А в шоуруме, кстати, можно протестировать надежность и физические свойства (прочность, шумоизоляцию, теплоизоляцию... и т. д.) всех материалов, в том числе и четырехслойных перегородок из гипсокартона.

Такую открытость можно назвать вашим рецептом успешной работы?

Леонид Кваснюк: Наверное, самое важное для успеха - это думать о людях и говорить им правду. Раньше строители, и я в том числе, строили один дом и уходили, проблемы жильцов после сдачи дома их не касались. Должен сказать, что сначала всех немного раздражали претензии покупателей: "хотим такое, а не этакое". Но ведь весь наш бизнес построен на том, что они выберут именно наши квартиры. Поэтому сегодня мы не только строим свои дома, но и управляем ими и содержим всю ту красоту, которую создали своими руками: поливаем деревья на бульваре, сажаем цветы, убираем.

Буквально через год будут завершены все строительные работы в Новогорелово, мы сдадим последний дом. Но своим жилым комплексом все равно будем заниматься, хотя уже в этом году мы начнем строить следующий крупный проект.

Чем будете удивлять жителей нового микрорайона?

Леонид Кваснюк: Мы всегда одними из первых вводим новые технологии на рынке - касаются ли они непосредственно строительства или же процессов, которые обеспечивают возведение домов. Например, мы одними из первых стали делать в квартирах французские окна в пол - впустили в квартиры много света. Раньше считалось, что с такими окнами в нашем климате будет холодно, а мы доказали, что ничего подобного. Также мы одними из первых в содружестве со Сбербанком перешли на эскроу-счета. И теперь нам не надо думать о том, как организовать финансовые потоки, мы можем заниматься только строительством.

Сегодня мы не только строим свои дома, но и управляем ими и содержим всю ту красоту, которую создали своими руками

Теперь мы хотим запустить проект сдачи квартир не только с полной отделкой, но и меблированных. На Западе такая практика очень распространена: "Заходи и живи". А у нас в новостройке еще несколько лет жизнь людям отравляет сосед с перфоратором. И не надо бояться, что все квартиры в доме будут одинаковыми. Наши дизайнеры предложат множество таких вариантов, из которых каждый выберет для себя подходящий.

В рамках ПМЭФ вы подписали соглашение со Сбербанком, которое предполагает интеграцию инновационных разработок и технологических решений экосистемы Сбера в работу компании-партнера. Что оно даст?

Леонид Кваснюк: Мы со Сбербанком работаем уже десять лет. Сбербанк стал самым инновационным банком России. До недавнего времени мы в основном сотрудничали в финансовой сфере, наш кредитный портфель в банке сегодня 10 миллиардов. Мы были одним из первых клиентов банка, кто перешел на проектное финансирование под эскроу-счета. Механизмы мы разрабатывали совместно с банком и многому научились друг у друга.

Но Сбербанк не только "про финансы". Они так же, как и мы, "про людей" и "за людей". Это делает нас единомышленниками. Их экосистема направлена на то, чтобы экономить время клиентов и создавать для людей возможность жить еще комфортнее, безопаснее и осмысленнее. Разработки экосистемы Сбера - это возможность для нас работать еще эффективнее и разнообразить наши услуги, рабочие инструменты и сервисы. С помощью экосистемы мы сможем не только продавать квартиры, но и пользоваться банками данных, получать маркетинговую информацию, подбирать пятна под застройку, причем не только в Петербурге и Ленинградской области, но и по всей России.

Мы будем вместе создавать новые продукты и новые возможности для наших клиентов, будем продолжать учиться друг у друга. Благодаря нашим совместным разработкам строительная отрасль станет прозрачнее и доступнее.

Насколько для строительной отрасли вообще подходит тренд на цифровизацию?

Леонид Кваснюк: Сегодня это настоятельная необходимость со многих точек зрения. Я совершенно в этом уверен. По итогу строительных работ - это, например, система "умный дом" и сервисы, которые с ним связаны. Мы будем закладывать возможности использования этих сервисов в новых проектах еще на этапе проектирования. Мы уже используем в своих жилых комплексах технологии контроля качества воды, контроля доступа, безопасности. А в процессе строительства технологию BIM, которая позволяет работать над цифровой моделью здания многим участникам процесса сразу - от проектировщиков до прорабов, и на ней можно рассчитать не только все операции, которые происходят на объекте, но и количество материалов, рабочей силы, срок сдачи и так далее. Сейчас у нас фактически работает над BIM-моделированием 25 человек, целый проектный институт - не каждая крупная компания может таким похвастаться.

Цифровизация необходима на всех этапах девелоперского проекта - от выбора участка, разработки концепции, проектирования, строительства, продаж до постпродажного обслуживания и управления недвижимостью. В общем, у нас впереди целый океан работы.

P.S.

Как на работу вашей компании повлияла пандемия?

Леонид Кваснюк: Я не могу сказать, что пандемия радикально повлияла на нашу работу. Нам повезло, мы не на минуту не останавливались. Во время локдауна в прошлом году мы продолжали строить и передавать нашим клиентам ключи от квартир. Мы придумывали и прорабатывали новые проекты, разрабатывали и внедряли новые продукты и технологии, завершили цифровизацию многих процессов. Мы не подвели ни себя, ни клиентов, ни партнеров. Выполнили все обязательства.

Организовали все процессы максимально безопасно и для строителей, и для клиентов, с соблюдением социальной дистанции, с использованием всех средств защиты.

Конечно, у пандемии много минусов, но есть и плюсы.

Думаю, главное - это то, что мы все стали более дисциплинированными, стали больше ценить себя, время, клиентов, партнеров. Стали их лучше понимать. Конечно, мы получили этот опыт дорогой ценой, но я считаю, что он поможет нам в будущем работать только лучше.

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