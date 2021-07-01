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01.07.2021 13:22

Построение перед парадом

На Военно-морском салоне в городе на Неве показали новинки судостроения
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 143(8494)
Юбилейный десятый морской салон закончил свою работу в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в закрытом формате - только для специалистов, которые, помимо экспозиции и встреч деловой программы, смогли также посетить 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава ВМФ, а также Пограничной службы ФСБ. Кстати, почти все они через месяц будут принимать участие в Главном морском параде.
Эксперты вживую смогли увидеть те образцы вооружения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Эксперты вживую смогли увидеть те образцы вооружения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Эксперты вживую смогли увидеть те образцы вооружения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Несмотря на пандемию, прошлый год был успешным для отрасли - ее динамику оценили в 12 процентов - было заложено 11 и спущено на воду такое же число кораблей. Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов. Если сравнивать с показателями прошлого года, то можно утверждать, что почти половина заказов приходится на производственные мощности Северной столицы. В прошлом году было завершено строительство 119 различных гражданских и военных судов, что на 23 процента превышает значение данного показателя в 2019 году. Темпы прироста гражданской продукции составил 122,7 процента, сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков. А общий портфель заказов предприятий судостроительной промышленности на корабли и суда до 2025 года составил более 480 единиц.

Фото: пресс-служба МВМС-2021 / mil.ru
Корвет "Гремящий" показал себя на морском салоне в Петербурге

Напомним, что до 2035 года действует принятая стратегия развития судостроительной промышленности. Ее цель - 80-процентная загрузка основных производственных фондов отрасли и увеличение объема производства в 2,2 раза.

Несмотря на поставленные задачи, эксперты оценили экспозицию морского салона как "спокойную" - 2600 экспонатов выставки были призваны не удивить специалистов (среди которых заказчики из 70 стран мира), а скорее показать общее стабильно-рабочее состояние трехсот предприятий отрасли. Как отметил один из экспонентов: "Мы не предлагаем новых проектов, а продолжаем техническую дискуссию по ранее представленным разработкам".

Однако были и новинки. Например, зенитно-ракетный комплекс "с особым интеллектом" "Ресурс" концерна "Алмаз-Антей", который работает по принципу "выстрелил - забыл".

Или проект авианосца "Ламантин" Крыловского государственного научного центра. На судне водоизмещением 80 тысяч тонн смогут базироваться до 60 летательных аппаратов, помимо них предусмотрено место для 10 дронов. Район плавания этого корабля не ограничен - он может применяться как в тропических морях, так и в арктической зоне.

Сейчас на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов 

Модернизированную версию корабля проекта 22350 М "Северной верфи" ("ОСК") можно фактически потрогать - новые фрегаты дополнят предыдущую версию 22350, головным судном которой является "Адмирал Касатонов", вживую представленный на выставке.

"Ростех" показал интеллектуальную систему видеомониторинга для определения нештатных ситуаций на военных кораблях, функционирующую на основе инфракрасного датчика для замера температуры объектов, находящихся в зоне видимости камеры.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Начался серийный выпуск новой противолодочной ракеты

Новинкой является и беспилотник "Кибербоат" корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - фактически непотопляемая машина может выявлять утечки нефтепродуктов и ядовитых веществ и передавать данные через спутник из любой точки мира.

А НПК НИИДАР представил загоризонтную радиолокационную станцию (ЗГ РЛС) "Подсолнух-Э", которая может применяться для отслеживания перемещения любых объектов по протяженной морской границе - система выдает информацию на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.

Впрочем, перечислять все новинки вряд ли стоит. Ведь задача салона была в другом. Как сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на его открытии, "экспозиция, подготовленная предприятиями ОПК России, десятки отечественных компаний, НИИ продемонстрируют здесь уникальные технологические разработки в области средств навигации, связи для новейших образцов боевых кораблей и катеров. Все это послужит стимулом для дальнейшей работы по созданию мощного флота, способного эффективно решать любые, самые сложные задачи для обеспечения морского флота современными и надежными образцами морской военной техники".

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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