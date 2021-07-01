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01.07.2021 13:33
Рубрика: Общество

Первая в стоящей очереди

Пенсионерка из Новгородской области не может добиться благоустроенного жилья
Текст: Мария Голубкова (Новгродская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8493)
В свои почти 63 года кандидат филологических наук, специалист по символике Чингиза Айтматова Ирина Сошникова ночует в дровянике, заряжает мобильный телефон у соседей и нарушает судебные предписания, чтобы просто помыться. Через две недели у Ирины Викторовны день рождения - и лучшим подарком для нее стало бы решение жилищного вопроса. Который буквально губит ее жизнь и который вообще-то возник из-за бездействия местных властей.
С 2009 года Ирина Сошникова живет одна в восьмиквартирном доме - остальное жилье брошено. Фото: Мария Голубкова/РГ С 2009 года Ирина Сошникова живет одна в восьмиквартирном доме - остальное жилье брошено. Фото: Мария Голубкова/РГ
С 2009 года Ирина Сошникова живет одна в восьмиквартирном доме - остальное жилье брошено. Фото: Мария Голубкова/РГ

Переезд и пожар

Ирина Сошникова с пожилой матерью в 2000-х годах переехала в Новгородскую область из киргизского Оша, где после развала СССР к русским стали относиться хуже. Трехкомнатную благоустроенную квартиру пришлось продать за бесценок - денег хватило только на жилье в деревне Лычково Демянского района, к тому же филологу предложили работу в местном ПТУ. Двухэтажный деревянный дом был неблагоустроенным, но теплым, люди жили во всех восьми квартирах. Скинулись и провели в дом водопровод. Сейчас этой тонкой струйкой Ирина моется в тазике - единственная для нее возможность совершать гигиенические процедуры.

Фото: Евгения Цинклер/РГ
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Проблемы начались после того, как в 2009 году в квартире на втором этаже произошел пожар. С огнем удалось справиться, но конструкции здания необратимо пострадали от воды и пламени. Постепенно перебрались в другие места соседи Ирины, а она продолжала жить в постройке, стремительно приходившей в аварийное состояние. Сначала с мамой, теперь одна.

Скорее всего, если бы администрации Лычковского сельского поселения и Демянского района сразу приняли меры к восстановлению здания после пожара, то всей этой истории не случилось бы. Но теперь в нее практически ежедневно добавляются душераздирающие подробности. Окна пустых квартир разбили хулиганы, открыв комнаты снегу и дождю. Мародеры срезали газовые трубы и оторвали от стен внешние газовые шкафы. Однако признать дом аварийным удалось только в 2018 году по требованию Сошниковой и решению суда - до этого местные власти выносили заключение, что достаточно будет капитального ремонта. Из-за этого здание не попало в программу расселения ветхого и аварийного жилья, которая в настоящее время распространяется только на жилые дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Зато настойчивость Ирины Викторовны обернулась против нее самой: в целях обеспечения безопасности ее обязали переселиться в маневренный фонд.

Новое старое

На выбор предлагались три варианта - квартиры в Лычково, в поселке Кневицы и в Демянске, но все - в неблаго-устроенном жилом фонде, с печным отоплением и отсутствием централизованного водоснабжения. Собственница аварийной квартиры все три отвергла - и приставы переселили ее принудительно. И хотя говорят, что "после - не значит вследствие", но произошло это после того, как "РГ" направила запрос руководителю Управления ФССП по Новгородской области Татьяне Безызвестных о том, почему не исполнено решение суда от 2018 года. Ведь всю предыдущую очень холодную зиму женщина провела одна в аварийном здании, и так уже три года.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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- Приставы ворвались буквально силой, повредили замок, вещи упаковали и перевезли кое-как, разбили много посуды, сломали книжные шкафы, - рассказывает Ирина Викторовна со слезами. - После того как мои вещи вынесли, двери в подъезд заколотили.

В первую ночь она ночевала в дровяном сарае рядом с домом, потом пришлось позвать соседа и отодрать доски. Во-первых, в доме остались кошки, которых Сошникова кормила. Они испугались шума и спрятались на чердаке, а потом страдали от жары и отсутствия воды. А во-вторых, надо было элементарно помыться. От квартиры на Железнодорожной улице, куда приставы отвезли вещи, до водонапорной колонки около 200 метров. Принести полные ведра и взобраться с ними на второй этаж женщине просто не под силу.

Если собственнику и администрации не удается достигнуть соглашения о предоставлении жилого помещения взамен аварийного, статья 32 Жилищного кодекса обязывает власти предложить за него выкупную цену. В случае Сошниковой экспертиза насчитала 199 650 рублей - с учетом расходов на переезд, стоимости квадратного метра и других предусмотренных законом параметров. Однако в эту сумму не включили стоимость общедомового имущества, поэтому сейчас проводится повторная экспертиза, хотя вряд ли разница будет существенной. Судебные процессы длятся и длятся, отнимая у неработающей пожилой женщины не только силы, но и деньги на проезд к месту разбирательства. Каждый раз - несколько сотен рублей при пенсии около 10 тысяч.

"Имею право на жилье"

Ирина Сошникова настаивает, что имеет право на благоустроенное жилье. В конце концов, она дважды пострадала от попустительства местных чиновников: сначала они не обеспечили ремонт здания после пожара, а затем затянули с признанием его аварийным.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Если бы дом № 2 на улице 30-летия ВЛКСМ попал в региональную программу, то по ее условиям Ирина Викторовна могла получить благоустроенную квартиру с водой и отоплением или сумму компенсации почти в 10 раз больше - около двух миллионов рублей. Нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения для Новгородской области в рамках программы превышает 30 тысяч рублей, а площадь квартиры Сошниковой - 60,5 "квадрата". Этих денег могло хватить на приличное жилье даже в областном центре или в другом регионе.

Но сейчас Ирина Викторовна ночует на полу в своей старой пустой квартире и ходит заряжать мобильный телефон к сердобольной соседке, которая в это время поит ее чаем. А администрация Демянского района сообщила "РГ", что Сошникова признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий по Лычковскому сельскому поселению. "Сошникова И. В. занимает первый номер в списке нуждающихся", - указано в официальном ответе за подписью первого заместителя главы Демянского муниципального района Натальи Шенгоф. Вот только нового жилья в Лычково не строят.

Когда верстался номер

Региональная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах" была на прошлой неделе скорректирована. Нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения для Новгородской области утверждена в размере 38 365 рублей.

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