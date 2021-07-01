Реформа, связанная с внедрением онлайн-касс, вышла на финишную прямую. В июле перестанет действовать отсрочка для индивидуальных предпринимателей, которые в одиночку продают товары собственного производства или оказывают услуги. Раньше эксперты прогнозировали резкое падение численности субъектов малого бизнеса по итогам 2021 года. Однако ситуация изменилась благодаря появлению нового льготного налогового режима. Дело в том, что практически все "малыши", для которых действовал переходный период, вправе стать самозанятыми гражданами и применять налог на профессиональный доход (НПД). Он позволяет вместо кассы использовать бесплатное мобильное приложение.

Я б в кондитеры пошел

Масштабная кампания по замене старой контрольно-кассовой техники (ККТ) новой, имеющей доступ в интернет, стартовала в нашей стране в 2017 году. Вначале обязанность по установке онлайн-устройств возложили только на субъекты бизнеса, ранее уже работавшие с кассовыми аппаратами. Год за годом круг налогоплательщиков, на которых распространяются новые требования, ширился. 1 июля 2021 года к ним присоединятся парикмахеры, визажисты, кондитеры, "мужья на час", торговцы на рынках и ярмарках и другие "малыши", не имеющие наемных работников и реализующие собственные товары и услуги.

- Два года назад, когда решение о переходном периоде для этой группы предпринимателей только принималось, я предлагал бессрочно освободить микрокомпании, оказывающие услуги населению, от необходимости устанавливать кассы, - вспоминает псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Сейчас благодаря НПД вопрос с представителями сферы услуг, работающими на себя, практически решен. Однако не решен вопрос с представителями торговли, микрокомпаниями, которые не реализуют продукцию собственного производства или реализуют не только ее. Владельцам небольших сельских магазинчиков, которые одновременно являются единственными продавцами, было крайне сложно найти 20-40 тысяч рублей на покупку онлайн-кассы, а потом еще платить ежегодно за ее администрирование и обслуживание.

Платить налоги и экономить

Массовых регистраций самозанятых, связанных с обязательным переходом на онлайн-кассы, ждать после 1 июля, впрочем, не следует. Об этом говорят и эксперты, и сами предприниматели. Большинство представителей сферы услуг, которые имеют право взаимодействовать с налоговиками с помощью мобильного приложения, уже это делают. Статус самозанятого позволяет экономить не только на покупке и обслуживании ККТ, но и непосредственно на уплате налогов.

Вот конкретный пример. В Калининграде мастер, который занимается мелким домашним ремонтом и зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, будучи самозанятым, должен уплатить в бюджет порядка 19 тысяч рублей в год. Фискальные платежи владельца патента в категории "реконструкция и ремонт жилых помещений" в 2021 году составят 40,9 тысячи рублей, в 2022 году - 51,6 тысячи.

- Я даже не думал о кассовом аппарате, когда в прошлом году решил стать самозанятым, - рассказывает "муж на час" из Калининграда Иван Шмелев. - Я подсчитал, что должен зарабатывать около 80 тысяч рублей в месяц, чтобы мне было выгодно покупать патент. А я столько не зарабатываю, поэтому благодаря налогу на профессиональный доход получается немного экономить. Но тот факт, что мне теперь не нужно платить за кассу, тоже радует. У меня есть профили на различных агрегаторах услуг, и по требованию клиентов я должен выдавать им отчетные документы. Сейчас я бесплатно формирую чеки в приложении, этого достаточно.

Отсрочка до сих пор необходима

Кассовая реформа призвана сделать взаимоотношения налогоплательщиков и контролеров более прозрачными. Благодаря аппаратам, передающим сведения о фискальных операциях в режиме онлайн, значительно сократилось число плановых налоговых проверок. Есть и другие плюсы. Современные ККТ имеют дополнительный полезный функционал, такой, к примеру, как товароучетные программы.

Предприниматель Эдгар Садгаров, который вместе с матерью торгует соленьями на одном из открытых торговых рядов калининградского центрального рынка, решил не экономить на кассовом аппарате. Он отсек бюджетные варианты и приобрел хорошую кассу за 30 тысяч.

- В первую очередь это поможет нам контролировать продажи, - отмечает Эдгар Садгаров. - Мы планируем расширяться, открыть еще пять-шесть точек по городу. И нужно знать, где какие позиции продаются лучше или хуже.

Следует добавить, что продавцы непродовольственных товаров, торгующие на рынках и ярмарках на открытых прилавках, бессрочно освобождены от необходимости устанавливать онлайн-кассы. Исключение содержится в федеральном законе "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ".

Но для продавцов продовольственных товаров действует временное исключение - до 1 июля. (Напомним, лишь для тех, кто продает продукцию собственного производства в одиночку.) Возможно, переходный период для таких предпринимателей продлят. Подобное положение уже предусмотрено в законопроекте, который разработал Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой.

Статус самозанятого позволяет экономить не только на покупке и обслуживании ККТ, но и непосредственно на уплате налогов

Сейчас документ обсуждают в российских регионах. Власти Калининградской области поддержали идею отодвинуть срок обязательного применения ККТ для "малышей", работающих на рынках.

- В Калининградской области предприниматели, торгующие на рынках, охотно оформляют онлайн-кассы. Но есть и те, кому отсрочка необходима, - подчеркивает заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли региона Ирина Гракова. - Прежде всего это связано с дополнительными расходами. Покупка аппарата сейчас обходится в среднем в 20-40 тысяч рублей - сумму, ощутимую для микробизнеса, начинающих предпринимателей. Сказывается традиционная инертность к техническим устройствам у некоторых торговцев пожилого возраста.

Кто проверять будет?

Вообще-то законопроект федерального минфина и налоговой службы направлен на усиление контроля над применением кассовой техники на розничных рынках. Предлагается, в частности, обязать управляющие рынками компании на регулярной основе проверять факты регистрации и перерегистрации онлайн-касс. И расторгать договоры с предпринимателями, которые обязаны использовать КТТ, но не делают это. Для управляющих компаний, которые не будут проводить такую работу, могут ввести административную ответственность.

- Я согласен с тем, что доступ на рынки недобросовестным предпринимателям, не желающим тратить деньги на кассовую технику, платить налоги, должен быть закрыт, - продолжает Аркадий Мурылев. - Ведь они незаконно получают преимущества перед субъектами бизнеса, которые работают легально. Однако норма, обязывающая управляющие компании регулярно проверять, есть ли у арендаторов ККТ или нет, это, на мой взгляд, перебор. Безусловно, следует запретить заключать договоры на аренду рыночных площадей с физическими лицами, если речь не идет о владельцах личных подсобных хозяйств. Но перекладывать функции контролирующих органов на бизнес не следует. Что касается продления переходного периода для продавцов продовольственных товаров, которые реализуют продукцию собственного производства в одиночку, мне сложно оценить, насколько эта мера актуальна. Ведь все фермеры, пекари, кондитеры и другие предприниматели, которые относятся к данной категории, могут стать самозанятыми. Возможно, следует подумать о дополнительных мерах поддержки для небольших социально значимых торговых компаний, в том числе сельских, не имеющих права применять НПД.