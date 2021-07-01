Я б в кондитеры пошел
Масштабная кампания по замене старой контрольно-кассовой техники (ККТ) новой, имеющей доступ в интернет, стартовала в нашей стране в 2017 году. Вначале обязанность по установке онлайн-устройств возложили только на субъекты бизнеса, ранее уже работавшие с кассовыми аппаратами. Год за годом круг налогоплательщиков, на которых распространяются новые требования, ширился. 1 июля 2021 года к ним присоединятся парикмахеры, визажисты, кондитеры, "мужья на час", торговцы на рынках и ярмарках и другие "малыши", не имеющие наемных работников и реализующие собственные товары и услуги.
- Два года назад, когда решение о переходном периоде для этой группы предпринимателей только принималось, я предлагал бессрочно освободить микрокомпании, оказывающие услуги населению, от необходимости устанавливать кассы, - вспоминает псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Сейчас благодаря НПД вопрос с представителями сферы услуг, работающими на себя, практически решен. Однако не решен вопрос с представителями торговли, микрокомпаниями, которые не реализуют продукцию собственного производства или реализуют не только ее. Владельцам небольших сельских магазинчиков, которые одновременно являются единственными продавцами, было крайне сложно найти 20-40 тысяч рублей на покупку онлайн-кассы, а потом еще платить ежегодно за ее администрирование и обслуживание.
Платить налоги и экономить
Массовых регистраций самозанятых, связанных с обязательным переходом на онлайн-кассы, ждать после 1 июля, впрочем, не следует. Об этом говорят и эксперты, и сами предприниматели. Большинство представителей сферы услуг, которые имеют право взаимодействовать с налоговиками с помощью мобильного приложения, уже это делают. Статус самозанятого позволяет экономить не только на покупке и обслуживании ККТ, но и непосредственно на уплате налогов.
Вот конкретный пример. В Калининграде мастер, который занимается мелким домашним ремонтом и зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, будучи самозанятым, должен уплатить в бюджет порядка 19 тысяч рублей в год. Фискальные платежи владельца патента в категории "реконструкция и ремонт жилых помещений" в 2021 году составят 40,9 тысячи рублей, в 2022 году - 51,6 тысячи.
- Я даже не думал о кассовом аппарате, когда в прошлом году решил стать самозанятым, - рассказывает "муж на час" из Калининграда Иван Шмелев. - Я подсчитал, что должен зарабатывать около 80 тысяч рублей в месяц, чтобы мне было выгодно покупать патент. А я столько не зарабатываю, поэтому благодаря налогу на профессиональный доход получается немного экономить. Но тот факт, что мне теперь не нужно платить за кассу, тоже радует. У меня есть профили на различных агрегаторах услуг, и по требованию клиентов я должен выдавать им отчетные документы. Сейчас я бесплатно формирую чеки в приложении, этого достаточно.
Отсрочка до сих пор необходима
Кассовая реформа призвана сделать взаимоотношения налогоплательщиков и контролеров более прозрачными. Благодаря аппаратам, передающим сведения о фискальных операциях в режиме онлайн, значительно сократилось число плановых налоговых проверок. Есть и другие плюсы. Современные ККТ имеют дополнительный полезный функционал, такой, к примеру, как товароучетные программы.
Предприниматель Эдгар Садгаров, который вместе с матерью торгует соленьями на одном из открытых торговых рядов калининградского центрального рынка, решил не экономить на кассовом аппарате. Он отсек бюджетные варианты и приобрел хорошую кассу за 30 тысяч.
- В первую очередь это поможет нам контролировать продажи, - отмечает Эдгар Садгаров. - Мы планируем расширяться, открыть еще пять-шесть точек по городу. И нужно знать, где какие позиции продаются лучше или хуже.
Следует добавить, что продавцы непродовольственных товаров, торгующие на рынках и ярмарках на открытых прилавках, бессрочно освобождены от необходимости устанавливать онлайн-кассы. Исключение содержится в федеральном законе "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ".
Но для продавцов продовольственных товаров действует временное исключение - до 1 июля. (Напомним, лишь для тех, кто продает продукцию собственного производства в одиночку.) Возможно, переходный период для таких предпринимателей продлят. Подобное положение уже предусмотрено в законопроекте, который разработал Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой.
Сейчас документ обсуждают в российских регионах. Власти Калининградской области поддержали идею отодвинуть срок обязательного применения ККТ для "малышей", работающих на рынках.
- В Калининградской области предприниматели, торгующие на рынках, охотно оформляют онлайн-кассы. Но есть и те, кому отсрочка необходима, - подчеркивает заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли региона Ирина Гракова. - Прежде всего это связано с дополнительными расходами. Покупка аппарата сейчас обходится в среднем в 20-40 тысяч рублей - сумму, ощутимую для микробизнеса, начинающих предпринимателей. Сказывается традиционная инертность к техническим устройствам у некоторых торговцев пожилого возраста.
Кто проверять будет?
Вообще-то законопроект федерального минфина и налоговой службы направлен на усиление контроля над применением кассовой техники на розничных рынках. Предлагается, в частности, обязать управляющие рынками компании на регулярной основе проверять факты регистрации и перерегистрации онлайн-касс. И расторгать договоры с предпринимателями, которые обязаны использовать КТТ, но не делают это. Для управляющих компаний, которые не будут проводить такую работу, могут ввести административную ответственность.
- Я согласен с тем, что доступ на рынки недобросовестным предпринимателям, не желающим тратить деньги на кассовую технику, платить налоги, должен быть закрыт, - продолжает Аркадий Мурылев. - Ведь они незаконно получают преимущества перед субъектами бизнеса, которые работают легально. Однако норма, обязывающая управляющие компании регулярно проверять, есть ли у арендаторов ККТ или нет, это, на мой взгляд, перебор. Безусловно, следует запретить заключать договоры на аренду рыночных площадей с физическими лицами, если речь не идет о владельцах личных подсобных хозяйств. Но перекладывать функции контролирующих органов на бизнес не следует. Что касается продления переходного периода для продавцов продовольственных товаров, которые реализуют продукцию собственного производства в одиночку, мне сложно оценить, насколько эта мера актуальна. Ведь все фермеры, пекари, кондитеры и другие предприниматели, которые относятся к данной категории, могут стать самозанятыми. Возможно, следует подумать о дополнительных мерах поддержки для небольших социально значимых торговых компаний, в том числе сельских, не имеющих права применять НПД.