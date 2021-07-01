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01.07.2021 14:02

Девять мостов

Россия и Корея реализуют проекты в судостроении
Текст: Иван Стулов (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 143(8494)
Спуск на воду нефтяного танкера-гиганта типа aфрамакс "Владимир Мономах", состоявшийся в декабре 2020 года, стал первым результатом сотрудничества России и Кореи в судостроении. К такому выводу пришли эксперты российско-корейской конференции, закончившей работу в Петербурге.

Напомним, что концепцию "Девять мостов", в которой выделено девять ключевых направлений инвестиционного взаимодействия России и Кореи, стороны приняли в начале 2019 года, а через полтора года актуализировали. И несмотря на пандемию, стороны начали работу по реализации программы.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В сегменте торговли судами, лодками и плавучими конструкциями в 2020 году по сравнению с 2019-м был зафиксирован прирост экспорта и импорта на 122 и 173 миллиона долларов соответственно. "Совершенно очевидно, что судостроение является таким сегментом экономики, который имеет потенциал не только для восстановления объемов товарооборота, но и для его дальнейшего роста и развития двусторонних отношений", - отметил Алексей Исачкин, замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ.

В рамках концепции уже подписан ряд соглашений. Помимо участия в заказах на строительство готовых судов, общие проекты намечены в сфере производства судового комплектующего оборудования, несырьевого экспорта и глубокой промышленной кооперации. Однако главный проект на сегодня - по реализации производственной программы судостроительного комплекса "Звезда", в котором Корея участвует в качестве разработчика проектов крупнотоннажных судов, поставщика оборудования и партнера по обучению персонала. Множество корейских компаний уже зарегистрировали дочерние предприятия на территории РФ и постепенно развивают сотрудничество с комплексом "Звезда". Одной из таких компаний является Samsung, которая, помимо работы в РФ, активно использует российское оборудование при создании собственных арктических танкеров и газовозов. Взаимовыгодное сотрудничество этой компании и российского комплекса "Звезда" заключается в обмене инновационными технологиями и помощью обеих сторон в строительстве судов.

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Ключевым корейским партнером в отрасли является также компания Hyundai, у которой на данный момент имеется чуть больше 13 тысяч сотрудников, работающих в России, почти две тысячи из которых являются инженерами, консультирующими и консультирующимися у российских коллег.

Кроме того, в настоящее время ведется проработка возможности привлечения корейских компаний на российский рынок в целях реализации проектов по локализации производства в рамках производственной программы "Звезды" и в дальнейшем формирования промышленного технопарка в области судового комплектующего оборудования на территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень". На мощностях Амурского судостроительного завода предусмотрены площади для корейских изготовителей судового комплектующего оборудования.

Кстати

Россия является первой страной, которая начинает широкое применение автономных коммерческих судов, и здесь открываются большие возможности для кооперации с коллегами из Кореи. С 2021 года начинается эксперимент по испытанию системы в стране, в 2022-2023 годах он может быть продолжен уже в Корее.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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