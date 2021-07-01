В регионах Северо-Запада резко выросли объемы ввода индивидуальных жилых домов. При этом цены на стройматериалы и готовые дома на вторичном рынке также выросли кратно. Эксперты говорят: спрос только нарастает, строительные бригады работают на износ, более того, впервые появились покупатели, готовые приобретать недострои.

В Ленинградской области в прошлом году частники впервые обогнали по объемам вводимого жилья строительные компании. Из 2,164 миллиона квадратных метров недвижимости 1,121 миллиона пришлось на частный сектор. В первом квартале этот тренд продолжился. Из 1,66 миллиона "квадратов" 627 тысяч построили частники! При этом в первом квартале 2020 года на индивидуальные жилые дома пришлось 262 тысячи "квадратов". Рост более чем в два раза. В отдельных муниципалитетах динамика еще более впечатляющая. Так, в Тосненском районе в первые три месяца 2020 года ввели 4,8 тысячи "квадратов" в ИЖС, а в этом году 35,2! Во Всеволожском районе было 28,4 тысячи "квадратов", а стало 196,4.

В Карелии, по данным Карелиястата, в первом квартале этого года местные жители возвели самостоятельно 466 домов общей площадью 47,2 тысячи квадратных метров, что больше прошлогоднего показателя на 27,2 процента. Доля частного домостроения в регионе выросла с 57,6 до 67,5 процента.

В Коми объемы ИЖС увеличились в первом квартале на 33,7 процента, люди ввели 425 домов общей площадью 41,4 тысячи "квадратов".

В Новгородской области рост частного домостроения составил 47 процентов, с января по апрель 2021 года местными жителями возведено 68,5 тысячи квадратных метров жилья.

Взрывной рост в ИЖС управляющий директор "Реал Девелопмент" Яков Литвинов объясняет появлением большого количества кредитных инструментов для частного сектора и ограниченным предложением. На рынке загородной недвижимости стагнация наблюдалась с 2008 года, девелоперы тогда перестали строить объекты в спекулятивных целях, граждане стали воспринимать загородный дом как альтернативу городской квартире, причем более дешевую, и в большинстве своем неспешно возводили объекты исключительно на свои средства. На продажу таких объектов выставлялось относительно немного.

Когда появились массовые и доступные банковские инструменты, выяснилось, что предложение готового жилья на рынке ИЖС ограничено. Люди начали скупать выставленные объекты, причем не только готовые дома, но и недострои, которые ранее экспонировались годами и считались неликвидными. Многие стали строить сами. И тут начался рост цен.

Уже сейчас дома подорожали на 10–20 процентов в зависимости от региона. Цена коттеджа приблизилась к шести миллионам рублей

Пиломатериалы и древесина подорожали в полтора-два раза. А еще выросла в цене арматура, железобетонные изделия, системы вентиляции, инженерное оборудование.

Это стало шоком для семей, которые ведут самостоятельное строительство. Многие из них не находят ничего лучше, чем выставить свой дом на продажу.

- Мы строили его три года, - говорит Николай Седов из Сыктывкара, он продает свой недострой на "Авито" за два с половиной миллиона рублей. В доме закрыт контур, больше ничего сделать не успели.

Николай планировал жить в этом доме с женой и двумя детьми. Но сейчас при росте цен, говорит, продолжение строительства не потянет, главное, чтобы отбить затраты на стройматериалы. Вырученных денег Седову хватит на однушку в Сыктывкаре. Мужчина подумывает об ипотеке, поскольку вчетвером в квартиру, на которую хватит денег, никак не поместиться.

По оценкам Андрея Башкатова, исполнительного директора Xella, если не брать во внимание цены на земельные участки, то даже сейчас цена частного дома оказывается на 10-20 процентов меньше квартиры сопоставимой площади.

Но объекты, выставляемые сейчас на продажу, строились еще по старым ценам на стройматериалы. Объекты, которые возводятся сейчас, попадут на продажу через год-полтора. По каким они будут уходить ценам, сказать пока сложно. Но уже сейчас относительно прошлогодних показателей дома подорожали на 10-20 процентов в зависимости от региона. Цена коттеджа в целом по стране приблизилась к сумме шесть миллионов рублей.

Тем не менее, по словам Тимофея Тесина, директора по развитию компании "Теремъ", многие покупатели смогли нивелировать для себя рост цен низкими кредитными ставками.

Также граждане стали активно интересоваться домами малой площади. Если раньше средняя площадь возводимого коттеджа превышала 200 квадратных метров, то сейчас дома строят на 100-150 "квадратов". По данным Росреестра по Ленобласти, в регионе, например, средняя площадь сданного дома по ИЖС составляет сейчас 130 квадратных метров.

Один из самых главных вопросов в отрасли - что будет с ценами. По словам председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловая Россия" Дмитрия Панова, повышение на рынке стройматериалов было обусловлено конъюнктурой на мировых рынках, связанных с падением производства из-за пандемии.

Но когда мировые производители восстановят привычные логистические цепочки, ситуация вряд ли изменится.

- В сфере недвижимости присутствует так называемый "эффект храповика", когда цены, единожды поднявшись, уже не опускаются или снижаются гораздо более медленными темпами. Поэтому ожидать корректировки цен на недвижимость в сторону снижения не приходится - застройщики будут вынуждены реагировать на рост себестоимости соответствующим ростом цен квадратного метра, чтобы сохранить минимально возможную рентабельность своей деятельности, - говорит Дмитрий Панов.

По оценкам опрошенных "РГ" экспертов, цены продолжат свой рост, а спрос за счет насыщения будет постепенно снижаться к следующей весне. А как дальше поведет себя рынок, эксперты прогнозировать не решаются: на стройке сейчас слишком много неопределенности.