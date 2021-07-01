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01.07.2021 12:08
Рубрика: Общество

В Калининграде ввели новые COVID-ограничения для общепита и туристов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Новые ограничения введены в Калининграде и области из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее постановление регионального правительства вступает в силу с 1 июля.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, предприятия общественного питания обязаны сократить число посадочных мест в помещениях до 50 процентов и обеспечить расстояние не менее двух метров между столами. Это не касается тех предприятий, которые пускают только посетителей с сертификатами о вакцинации (готовность к такому режиму работы согласуется с региональным минэкономразвития).

С сегодняшнего дня прекращается проведение групповых автобусных экскурсий с участием туристов, которые не имеют сертификата о вакцинации либо отрицательного теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены, но для групп не более 15 человек.

С 10 июля в автобусах и поездах пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест.

Детям в возрасте до 14 лет с 1 июля нельзя без сопровождения взрослых находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, организациях торговли, магазинах, кафе и ресторанах.

Работодателям с 15 июля запрещается отправлять в командировки невакцинированных сотрудников, а те из невакцинированных, кто выходит из отпусков после 1 июля, обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19.

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В регионе растут объемы госпитализации, из 966 "ковидных" коек заняты 790.

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