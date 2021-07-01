В Калининградской области вновь возродился старинный маяк на побережье Куршского залива, который долгие годы стоял заброшенным. Деньги на его восстановление всем миром собирают местные жители и гости региона. Реконструкция объекта продолжается. Когда она завершится, здесь откроется музей истории маячной службы.

Маяк в поселке Заливино Полесского района (довоенное название - Риндерорт) был возведен на южном берегу Куршского залива в 1868 году. Это один из трех таких навигационных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории Калининградской области. Вначале он представлял собой 12-метровую деревянную штангу с керосиновой лампой и линзой. В 1908 году появилась существующая сейчас кирпичная башня с каменной винтовой лестницей высотой более 15 метров.

Около века Риндерорт служил рыбакам Куршского залива. Затем его перестали использовать, несколько десятилетий сооружение ветшало и разрушалось. В августе прошлого года открылась новая страница в истории маяка. По согласованию с Министерством культуры РФ исторический объект взял под свое крыло калининградский Музей Мирового океана.

На восстановление и обустройство комплекса зданий и сооружений маяка требуются серьезные деньги - 18 миллионов рублей. Чтобы как можно скорее привести объект в порядок, власти региона и музей решили воспользоваться инструментами краудфандинга, то есть народного финансирования. В конце прошлого года музей вместе с благотворительным фондом "Благоустройство и взаимопомощь" запустили сбор средств.

На призыв восстановить маяк откликнулись и калининградцы, и гости региона. За семь месяцев они собрали 2,7 миллиона рублей. Эти средства уже позволили выполнить внушительный объем работ, в том числе восстановить утраченное штормовое ограждение маячной башни, двери, систему защиты от молний, очистить старинный колодец во дворе, обустроить временную кровлю, провести частичный ремонт стен.

Но самое главное - специалисты отремонтировали фонарь маячной башни и установили линзу Френеля, а само сооружение подключили к электросетям. Это позволило после перерыва в несколько десятилетий вновь зажечь свет на маяке.

Навигационные функции бывший Риндерорт выполнять не будет, он является музейным объектом. Да и потребности в подобной световой навигации на Куршском заливе сейчас нет. После реконструкции маяк ждет не менее важная миссия - рассказать жителям региона и туристам о тонкостях работы маячников, об истории и развитии маячного дела в Калининградской области и других российских регионах. Экспозицию готовят специалисты Музея Мирового океана. Кроме того, новый музейный объект станет образовательной базой для юных калининградских моряков.

- Маяк в поселке Заливино находился в удручающем состоянии, но музей принял его. Почему? Потому что это знаковый для нас объект, мы давно связаны незримой, но прочной нитью, - поясняет генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. - Вот уже пятнадцать лет музей организует для калининградских кадетов и курсантов шлюпочный поход "Путь к океану" - морскую практику, где ребята получают первые навыки управления судами, работы в команде. Мы всегда заходили в Полесск, разбивали там на лужайках временный палаточный лагерь. Теперь у нас появится собственная образовательная морская база. Здесь, у маяка и в акватории комплекса, будут проводиться тренировки и занятия, отсюда будут стартовать походы на ялах, шлюпках и яхтах, и мы все вместе будем выполнять одну из наших важных задач - воспитывать новое поколение смелых и отважных моряков.

Тем временем

Сбор средств продолжается. Меценаты получают подарки и приглашения на эксклюзивные экскурсии по маяку и другим объектам Музея Мирового океана - набережной исторического флота, Королевским и Фридрихсбургским воротам, Морскому выставочному центру в Светлогорске. В акции активно участвуют представители бизнес-сообщества. Они помогают не только деньгами, но и материалами, рабочей силой. К примеру, трактор для благоустройства территории бесплатно предоставили заливинские предприниматели, они же оплатили труд работников.

Как поучаствовать в восстановлении маяка, можно узнать по телефону 89003464141 и электронной почте sstegnienko@world-ocean.ru. А также в специальном разделе на сайте Музея Мирового океана.