В Карелии должник по алиментам доказал по ДНК, что он не отец ребенка

Новости

У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда 16:09
В России упростили подключение зданий к коммуникациям 16:06
Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

В Карелии должник по алиментам доказал по ДНК, что он не отец ребенка

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Карелии суд рассматривал необычное дело. Жителя Олонецкого района неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов, а потом выяснилось, что он вообще не отец ребенка.

Фото: iStock
Верховный суд разрешит договариваться по алиментам через мессенджеры

Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, на исполнении у судебных приставов находилось дело в отношении отца, задолжавшего своему ребенку 130 тысяч рублей алиментов. Первый раз по суду ему назначили обязательные работы на 80 часов. К ним он не приступил. Второй раз назначили наказание на 20 часов. Решение суда должник выполнил.

Потом против отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на четыре месяца условно.

После этого мужчина уже сам обратился в суд с исковым заявлением, оспаривая отцовство. По результатам ДНК-теста было установлено, что должник не является биологическим отцом ребенка.

Все алиментные обязательства с мужчины сняли.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"