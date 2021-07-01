В Карелии должник по алиментам доказал по ДНК, что он не отец ребенка

В Карелии суд рассматривал необычное дело. Жителя Олонецкого района неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов, а потом выяснилось, что он вообще не отец ребенка.

Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, на исполнении у судебных приставов находилось дело в отношении отца, задолжавшего своему ребенку 130 тысяч рублей алиментов. Первый раз по суду ему назначили обязательные работы на 80 часов. К ним он не приступил. Второй раз назначили наказание на 20 часов. Решение суда должник выполнил.

Потом против отца возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на четыре месяца условно.

После этого мужчина уже сам обратился в суд с исковым заявлением, оспаривая отцовство. По результатам ДНК-теста было установлено, что должник не является биологическим отцом ребенка.

Все алиментные обязательства с мужчины сняли.