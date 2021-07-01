В Ленобласти пятилетнюю девочку убило самодельными качелями

Гатчинские следователи выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки. Ребенка убило качелями.

Трагедия произошла накануне в деревне Покровское, сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области. По предварительным данным, качели были самодельные, их установили в доме, где жила девочка. Во время катания девочка запуталась в веревке и скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемых пока нет.

Стоит отметить, что к детскому игровому оборудованию предъявляются довольно серьезные требования. Фабрики, где создают детские городки, проводят целую серию испытаний, чтобы доказать, что их качели, карусели или горки безопасны для детей. Когда игровое оборудование люди делают сами, подобных испытаний, естественно, не проводится.