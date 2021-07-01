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01.07.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Великом Новгороде по подозрению в получении взятки задержан главный специалист-эксперт управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения областного департамента образования, сообщают в региональном СК.

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В ведомстве полагают, что чиновник помог одной из петербургских фирм заключить с министерством образования Новгородской области контракт на поставку обеззараживателей для школ региона.

Сумма договора превысила два миллиона рублей. От компании-поставщика, считают в СК по Новгородской области, чиновник требовал за содействие 175 тысяч рублей.

Сотрудника министерства задержали в момент получения денег. Операция проводилась совместно с УФСБ по Новгородской области.

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