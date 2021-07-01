В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови

В Петербурге в ближайшие дни городские поликлиники начнут приглашать граждан, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, на углубленную диспансеризацию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В первую очередь обследованию будут подлежать граждане, у которых в анамнезе два и более хронических заболевания, далее врачи начнут приглашать на диспансеризацию людей с единственным хроническим заболеванием.

К приоритету третьего уровня в городском комздраве отнесли тех, кто не посещал врачей более двух лет.

Ожидается, что на дополнительную диспансеризацию граждан будут приглашать в течение двух месяцев после выздоровления.

В рамках обследования у петербуржцев будут брать общий и биохимический анализы крови, спирометрию (позволяет определить объем легких), насыщение крови кислородом.

Для пациентов с сатурацией меньше 94 процентов будут выполняться дополнительные обследования - КТ грудной клетки и эхокардиография.