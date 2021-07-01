В Северодвинске капитан 3 ранга осужден за симуляцию COVID-19

Северодвинский гарнизонный военный суд признал капитана 3 ранга виновным в уклонении от службы путем обмана. Офицер ВМФ почти три месяца симулировал у себя диагноз COVID-19, а в это время занимался своими делами.

Как сообщает главное военное СУ СК, военнослужащий доложил командованию, что подхватил коронавирусную инфекцию, когда был в служебной командировке. В доказательство он предоставил две медицинские справки. Они подтверждали, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года предъявитель проходил лечение от коронавируса.

Но эти документы оказались фиктивными - мужчина купил их у неустановленного лица. На самом деле военный не болел, а подложный больничный проводил по своему усмотрению в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Суд приговорил капитана к девяти месяцам ограничения по военной службе с удержанием 15 процентов денежного довольствия в доход государства. Этот вид уголовного наказания назначается военнослужащим, которые проходят службу по контракту. Оно заключается не только в удержании средств: во время ограничения осужденный также не может быть повышен в воинском звании.