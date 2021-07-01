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01.07.2021 13:24
Рубрика: Власть

Осторожно, пешеход!

Текст: Мария Голубкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8493)
В Вологодской области на дорогах появятся "умные пешеходные переходы", которые будут предупреждать водителей о том, что на проезжей части находятся люди.

До последнего времени переход через дорогу обозначался только разметкой и дорожными знаками. Теперь это целый комплекс, включающий, помимо привычных элементов, систему оптической классификации участников движения, электронное информационное табло и прожекторы на опорах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Пешеход - самый свободный участник движения. Умеет ли он пользоваться своей свободой?

Встроенное программное обеспечение классифицирует тех, кто находится на проезжей части и подходах к пешеходному переходу, и рассчитывает направление движения. Если на дороге есть человек, на табло загорается надпись "Пешеход!", а для темного времени суток дополнительно предусмотрена световая проекция знака "Пешеходный переход" на "зебре".

Планируется, что "умные переходы" появятся на дорогах регионального и межмуниципального значения Вологда - Ростилово, Новатор - Подосенье - Шиленга, на улицах Калинина и Советская в Соколе.

- Кроме региональных дорог такие "умные системы" будут смонтированы возле образовательных учреждений в Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.

Кстати

Первый "умный переход" появился в Вологде год назад на перекрестке улиц Благовещенской и Ленинградской, который входил в число самых аварийно опасных в городе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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