В Вологодской области на дорогах появятся "умные пешеходные переходы", которые будут предупреждать водителей о том, что на проезжей части находятся люди.

До последнего времени переход через дорогу обозначался только разметкой и дорожными знаками. Теперь это целый комплекс, включающий, помимо привычных элементов, систему оптической классификации участников движения, электронное информационное табло и прожекторы на опорах.

Встроенное программное обеспечение классифицирует тех, кто находится на проезжей части и подходах к пешеходному переходу, и рассчитывает направление движения. Если на дороге есть человек, на табло загорается надпись "Пешеход!", а для темного времени суток дополнительно предусмотрена световая проекция знака "Пешеходный переход" на "зебре".

Планируется, что "умные переходы" появятся на дорогах регионального и межмуниципального значения Вологда - Ростилово, Новатор - Подосенье - Шиленга, на улицах Калинина и Советская в Соколе.

- Кроме региональных дорог такие "умные системы" будут смонтированы возле образовательных учреждений в Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев.

Кстати

Первый "умный переход" появился в Вологде год назад на перекрестке улиц Благовещенской и Ленинградской, который входил в число самых аварийно опасных в городе.