Заполярье откажется от платы за тепло в летние месяцы

В Мурманской области принято решение изменить схему платы за отопление - взимать ее только во время отопительного периода, исходя из показаний общедомовых приборов учета тепла. Это решение было принято региональным правительством по результатам опроса на портале "Наш Север".

До сих пор жители Заполярья платили за тепло равными долями в течение всего года. Этот вариант считается наиболее "щадящим" для кошельков граждан, поскольку позволяет им более или менее четко планировать расходы. Однако он имеет значительный минус, который заключается в необходимости корректировать плату за тепло по итогам отопительного периода.

Дело в том, что для начисления платы за тепло равномерными долями в течение года берется расчетная величина этого ресурса, потребляемого жилфондом. Общедомовые теплосчетчики есть не во всех домах. Там, где их нет, плата за тепло начисляется по нормативу. В доме, где теплосчетчик есть, ситуация иная. Пока жители платят за расчетный объем тепла, прибор считает его реальное количество. Если зима выдалась не слишком холодной, то расчетная плата за обогрев квартир может оказаться выше, чем стоимость реально потребленного тепла. В этом случае теплоэнергетики возвращают жильцам часть уплаченных денег. Если же дом потребил тепла больше, чем предполагалось при начислении платы, то жильцы получают дополнительные квитанции с весьма серьезными суммами, которые могут доходить до десятков тысяч рублей. Как правило, после этого начинается скандал. Собственники жилья хватаются за сердце и заваливают жалобами все властные инстанции, затем чиновники отменяют корректировку или дают негодующим гражданам рассрочку, и все успокаиваются до следующего аналогичного инцидента.

Введение платы за тепло "по факту" решает эту проблему, поскольку необходимость в корректировке отпадает. Правда, взамен этого возникает другая неприятность. Если летом за тепло платить не придется вовсе, то в наиболее холодные зимние месяцы квартплата может вырасти в два-три раза.

До сих пор оплата происходила равными долями в течение всего года

Кроме того, не совсем ясно, как быть жильцам домов, где до сих пор нет общедомовых теплосчетчиков. Сегодня общедомовые приборы учета находятся в зоне ответственности управляющих компаний. Но большинство УК не имеет специалистов, умеющих обращаться с этим сложным оборудованием. В итоге многие приборы, не проходящие своевременную поверку, работают некорректно. Необходима единая структура, которая занималась бы теплосчетчиками - устанавливала их, поверяла, ремонтировала. По логике вещей, лучше всего было бы возложить эту работу на теплоснабжающие организации. Но теплоэнергетики не имеют материальной заинтересованности в данной работе, так как она подразумевает экономию тепла, а значит, лишает ресурсников части дохода. Поэтому эксперт предлагает еще один вариант - создать предприятие, которое занималось бы обслуживанием автоматизированных теплопунктов, и подчинить его областной администрации.

Еще один важный момент: современное внутридомовое оборудование, позволяющее контролировать подачу теплоносителя, стоит миллионы рублей. Решение об его установке может принять только общее собрание жильцов.