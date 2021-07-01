Аномальная летняя жара, установившаяся в июне в целом ряде регионов России, привела к резкому росту энергопотребления. 22 июня Системный оператор ЕЭС зафиксировал максимальный уровень потребления электрической мощности - 122 684 МВт, что на 2307 МВт больше предыдущего летнего максимума, достигнутого 21 июня 2019 года. А уже на следующий день был установлен новый рекорд: всего за сутки энергопотребление выросло еще на 980 МВт, до 123 664 МВт.

По данным оператора энергосистемы, наибольший рост потребления мощности наблюдался в центральной России, в том числе в Москве и Московской области. При этом на юге страны летний максимум оказался превышен пока только в Калмыкии: 21 июня он составил 136 МВт, что на 12 МВт больше прежнего рекордного значения, достигнутого 28 июня 2019 года.

По данным Минэнерго РФ, в целом в стране потребление электроэнергии с начала лета выросло на 5,8 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в европейской части России рост составил 6,5 процента. Как отмечают в министерстве, тенденция может продолжиться в ближайшее время, однако энергосистема готова к нагрузке.

Как рассказали "РГ" в крупнейшей энергосетевой компании юга России, потребление электроэнергии в жару значительно возрастает за счет использования систем кондиционирования, в том числе промышленных, и холодильного оборудования.

- Все наши филиалы сейчас в зоне высокой температуры. Недостатка мощности нигде нет. Важно обеспечить надежную работу подстанций и сетей. В зоне особого внимания энергетиков в этот период - маслонаполненное оборудование, а также оборудование, находящееся под давлением. Чтобы предотвратить возможные нарушения, энергетики проводят дополнительные осмотры оборудования подстанций, контролируют функционирование системы охлаждения, следят за строгим соблюдением противопожарных мер на подстанциях, - рассказала представитель компании.

В Калмыкии из-за сильной жары, выше 40 градусов, ввели повышенную готовность, для социально значимых объектов в случае необходимости подготовили передвижные резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 400 кВт. Кроме того, сформировано 60 аварийных бригад для ликвидации возможных последствий аномальной жары.

В других южных регионах энергетики пока работают в штатном режиме. Правда, пришлось немного скорректировать график, например, плановый ремонт перенесли на более прохладные утренние и вечерние часы за исключением неотложных заявок. Усилили мониторинг охранных зон электропередачи: традиционно в такую погоду возрастает опасность пожаров.

Энергетики уверяют, что оборудование выдержит летнюю жару благодаря плановой модернизации подстанций. Так, в Волгоградской области в этом году завершили ремонт оборудования подстанции ВГТЗ-1, которая обеспечивает энергоснабжение 1,5 тысячи жителей в Тракторозаводском районе Волгограда, а также ряд учреждений здравоохранения, образования и коммунального хозяйства. Обновлена подстанция в Жирновске, от которой, помимо 15 тысяч жителей города, получают электричество водозаборные и очистные сооружения, нефтегазодобывающие промыслы и газораспределительные пункты, аграрные предприятия.

При этом энергетики предупреждают: в летнюю жару растет незаконное потребление электроэнергии. Желая сэкономить на работе энергоемких кондиционеров, некоторые потребители используют всевозможные схемы, чтобы обойти счетчики.

- Все они незаконны, а большинство еще и опасны. Они дестабилизируют такой тонкий организм, как энергосистема, вне зависимости от сезона, а в жару, при возросшей нагрузке, начинаются сбои, скачки напряжения, замыкание, пожары. Были случаи, когда дилетантские методы становились причиной гибели непричастных людей от удара током, - отметила представитель сетевой компании.