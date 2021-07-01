Черноморский флот провел стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze

Моряки больших десантных кораблей Черноморского флота "Саратов" и "Орск" в рамках отработки совместных боевых задач провели артиллерийские стрельбы в море. Упражнения прошли на морских полигонах флота и в соответствии с планом боевой подготовки соединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Экипажи кораблей оттачивали мастерство в операциях прикрытия условной высадки морского десанта на плав. Упражнения сопровождались стрельбой по морским и воздушным целям, включая макеты плавающих морских мин. Экипажи успешно поразили все цели. На период учебных занятий район стрельб был закрыт для судоходства.

Учения моряков-черноморцев проходят на фоне крупнейших за последние годы маневров стран НАТО и их союзников Sea Breeze-2021. Они начались 28 июня в северо-западной части акватории Черного моря и продлятся до 10 июля. В маневрах принимают участие около 5 тысяч военнослужащих из 32 стран, а также свыше 70 единиц боевой техники в том числе 32 корабля и 40 боевых самолетов.

На фоне этих событий, сопровождавшихся заходом в Черное море ракетоносцев, у берегов Крыма и на самом полуострове прошли учения сил противовоздушной обороны, надводные и подводные корабли Черноморского флота отрабатывали учебные задачи по отражению недружественных действий условного противника.