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01.07.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

В беде не оставили

ГУП РК "Черноморнефтегаз" пришло на помощь пострадавшим от ливней жителям Керчи и Ялты
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Нефтяники и газовики Крыма одними из первых откликнулись на призыв о помощи, направив в затопленную Керчь своих специалистов и необходимую технику. Катастрофический ливень еще продолжался, а в Ленинский район уже устремились бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и другое оборудование. Спустя еще день точно также специалисты крупнейшей в Крыму нефтегазовой компании не раздумывая пришли на помощь пострадавшей от стихии Ялте. В общей сложности на месте ЧП трудились десятки специалистов компании "Черноморнефтегаз" и более 10 единиц различной техники.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В ночь на 17 июня залповый ливень буквально за несколько часов превратил большую часть Керчи и несколько окрестных сел Ленинского района в бурлящие потоки. В городе выпало две месячных нормы осадков. В Керчи под водой оказались центральные улицы Еременко, Фурманова, перекресток Буденного и ШГС, Карла Маркса, Комарова. В некоторых местах напор стихии срывал с петель двери, уносил теплицы. Уровень воды поднялся выше метра. Как потом выяснилось, ливень затопил около 700 машин.

И уже во второй раз за один месяц со стихией столкнулись жители села Приозерное Ленинского района. Там, по данным ГУ МЧС, вновь была прорвана потоками воды дамба местного озера, и подтоплены 18 домовладений. Потребовалась эвакуация 40 человек, в том числе 10 детей. Всего же в Керчи и селах пришлось спасать сотни людей, размещая их в пунктах временного пребывания.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Мы получили вводную информацию о том, что происходит подтопление села Приозерное. Сразу же в администрации Ленинского района был организован оперативный штаб, мы приняли решение о выделении самой необходимой техники, которая была нужна для эвакуации людей и борьбы со стихией, - рассказал "РГ" заместитель начальника управления добычи газа - начальник восточно-крымской оперативно-производственной службы ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Ярычевский. - Направили туда 40-местный автобус, агрегат ЦА-320 для откачки воды, две полноприводных "Газели", а также экскаватор и трал. Было поручение главы Крыма Сергея Аксенова оказывать всевозможную помощь спасателям, местным органам власти, и мы его продолжаем выполнять.

Тяжелая техника нужна была для расчистки завалов, восстановления дамб. К месту бедствия направились экскаваторы, бульдозеры, самосвалы нефтегазового предприятия. Специалисты компании "Черноморнефтегаз" работали в селах Новоотрадное и Приозерное.

- В какой-то момент мы привлекали геодезистов для замера уровней воды, потому что подтопление оставалось на двух последних улицах, - рассказал Александр Ярычевский. - В республиканском штабе было принято решение о частичном разборе трех дамб, чтобы спустить излишнюю воду с улиц. Мы это работу выполнили, и вода ушла.

Фото: Ольга Котенева
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Когда на счету были каждые рабочие руки газовики и нефтяники трудились рядом со спасателями на разборе завалов, устранении последствий ливня. А уже через сутки после керченской трагедии стихия нанесла новый удар в Большой Ялте. Там за ночь и последующий день выпало три месячные нормы осадков. Такого катастрофического ливня в городе не было более 100 лет. С учетом горного рельефа местности улицы курорта в одночасье превратились в ревущие селевые потоки. В результате ЧП один человек погиб, еще одна женщина до сих пор считается пропавшей без вести. Почти 60 человек обратились за медицинской помощью, спасатели эвакуировали около 1400 жителей. В результате удара стихии около 20 домов и квартир не полежат восстановлению, два микрорайона оказались засыпаны горной породой. И снова нефтяники и газовики без колебаний пришли на помощь пострадавшим.

- Два наши полноприводных автомобиля повышенной проходимости перевозили военных, которые работали на разборе завалов в Ялте. Они и сейчас там трудятся, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления транспорта аппарата управления ГУП РК "Черноморнефтегаз" Игорь Краснопольский. - Когда нас попросили о помощи для Керчи и Ялты, мы перебрасывали технику со своего подразделения в Ленинском районе, из Феодосии, Симферополя и даже Черноморского. В Керчи и сейчас на вывозе мусора, разборе завалов после ливня работают наш бульдозер и три самосвала. Все усилия наших подразделений по оказанию помощи спасателям, военным, местным органам власти держит на личном контроле генеральный директор ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Кузнецов.

В общей сложности более 50 человека и свыше 10 единиц различной техники ГУП РК "Черноморнефтегаз" в эти дни участвовали в оказании помощи пострадавшим и устранении последствий разгула стихии. Часть из них и сейчас продолжают работать на тех участках, где их помощь еще нужна.

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