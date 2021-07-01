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01.07.2021 15:36

Остатки по высокой цене

Рост цен на удобрения может привести к сокращению посевов сельхозкультур
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 143(8494)
В Ростовской области сельхозпроизводители столкнулись с проблемой дефицита удобрений. Кроме того, цены на сельхозхимию подскочили в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Аграрии юга России бьют тревогу из-за роста цен на удобрения уже не первый месяц. При этом на Дону даже подорожавших удобрений не хватает, в ближайшее время может возникнуть ажиотаж из-за проблем с их поставками. А это значит, что недобросовестные продавцы смогут на этом спекулировать.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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- Через две недели начнется уборка урожая, и сразу надо будет готовить почву для посева озимой пшеницы, а на базах в Ростовской области нет удобрений. Поэтому существует вероятность, что они еще вырастут в цене, - сетует фермер из Матвеево-Курганского района Николай Попивненко.

При сегодняшних технологиях урожай зерновых напрямую зависит от количества применяемых на полях удобрений, их недостаточное использование негативно скажется на количестве и качестве зерна. А в итоге вырастут цены на социально значимые продукты питания.

Например, необходимый для озимых, прежде всего для пшеницы, аммофос подорожал в два раза по сравнению с прошлым годом, сейчас он стоит уже около 50 рублей за килограмм вместо прежних 25. Цены взлетели и на другие удобрения. Производители сельскохозяйственной химии объясняют это подорожанием составляющих при производстве продукции.

Но главное не это, большая часть удобрений, которые производятся в России, уходит за рубеж. Своим остаются остатки по высокой цене.

- Производителям химии для АПК просто выгодно вывозить свою продукцию на экспорт. При этом в качестве оправдания приводится аргумент, что цены на внутреннем рынке держатся все же на 20 процентов ниже, чем на мировом. Но по сравнению с прошлым годом в России они стали выше более чем в два раза, - говорит председатель регионального отделения Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Александр Родин.

- Также не стоит забывать, что в ЕС при росте стоимости удобрений фермерам оказывается существенная поддержка в виде компенсаций. У нас этого нет. Хотя, когда страна вступала в ВТО, были внесены поправки в закон о развитии сельского хозяйства. Их суть - при неблагоприятных социально-экономических условиях производителям сельскохозяйственной продукции независимо от результатов их деятельности должны выплачиваться субсидии для повышения доходности и занятости сельского населения.

Сейчас в правительстве РФ обсуждается вопрос стабилизации цен на удобрения.

- Пока это на уровне разговоров. Но они должны регулироваться государством, как происходит с ценой на зерно, или необходима компенсация затрат на удобрения из бюджета, - продолжает Родин.

- Если Минсельхоз РФ регулирует цены на зерно, а в начале года он установил на них минимальную и максимальную планку, почему тогда не зафиксировать цены на удобрения на прошлогоднем уровне? - недоумевает фермер Николай Попивненко.

Фото: Татьяна Андреева
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Аграриев очень волнует и другой вопрос, который сегодня активно обсуждается, - вероятность закупки так необходимых для полей химикатов на товарной бирже, что вносит еще больше суматохи в АПК по всей стране.

- Некоторые крупные производители предлагают приобретать удобрения через товарную биржу. Зачем? Это только затруднит их покупку, особенно для небольших сельскохозяйственных предприятий, - уточняют в АККОР Ростовской области.

Региональная ассоциация направила письмо в адрес первого заместителя председателя аграрного комитета Государственной думы Владимира Плотникова, который также возглавляет АККОР России, о необоснованном росте цен на сельскохозяйственные удобрения.

- Нужно решать вопрос на уровне президента страны, - уверены в организации.

Иначе в недалеком будущем не избежать сокращения посевов сельскохозяйственных культур, в том числе озимых, а значит, и подорожания многих продуктов питания. Пока Ростовская область по итогам прошлого года занимает первое место в общероссийском рейтинге производства зерновых и зернобобовых культур.

Прямая речь

Вячеслав Василенко, вице-спикер парламента Ростовской области:

- Необоснованный рост цен на азотные и фосфорные удобрения вызывает опасения за будущий урожай. Складывается впечатление, что поставщики живут одним днем. Ведь если после уборки сельхозпроизводители не внесут удобрения, не будет и урожая, следовательно, и покупать удобрения в дальнейшем будет не на что. Нельзя уничтожать то, что вас кормит. Следует остановиться и подумать.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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