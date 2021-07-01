Сотрудника администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара оштрафовали за несвоевременный ответ на запрос газеты. Игнорирование чиновником обращений представителей средств массовой информации - повод для привлечения его к ответственности. Правда, журналисты этим пользуются очень редко. И вот такой необычный случай произошел в столице Кубани.

Пожалуй, до этого инцидента о независимой общественно-политической газете "Северный NEWS" знали только жители микрорайонов, где она распространяется совершенно бесплатно. Выходит она всего два раза в месяц по четвергам (тираж пять тысяч экземпляров), и за год своего существования завоевала доверие читателя: люди размещают здесь свои объявления, с интересом следят за новостями, а зачастую сами обозначают перед журналистами волнующие их проблемы.

Так, в первоапрельском номере издания в рубрике "Фотофакт" редактор опубликовал жалобу жителей улицы 2-й Тихой. Как выяснилось, они вынуждены мириться с дорожным неудобством - много лет по чьей-то прихоти перекресток перегораживает труба газовой магистрали. Вряд ли надо говорить, насколько это живая и больная тема для местных жителей.

И если резвым ребятишкам не составляет труда, балансируя по шатким деревянным мосткам, перешагнуть через трубу, то для мам с колясками и пожилых людей переход превращается в рискованное препятствие. Эту проблему главный редактор газеты Владимир Бабенков решил сразу же переадресовать главе администрации Прикубанского округа с просьбой сообщить, какие меры могут принять специалисты для ее решения.

- Согласно закону о СМИ информация по запросу издания должна предоставляться в семидневный срок, но молодой чиновник почему-то решил, что к нашему письму можно отнестись как к частному обращению, и "через губу" отрезал, что ответ будет готов не ранее чем через 30 дней, - рассказывает главный редактор "Северный NEWS" Владимир Бабенков. - Когда начали объяснять, что главный принцип работы журналиста - оперативность, то опять натолкнулись на непонимание. Такое отношение к нашей профессии задевает, поэтому 26 апреля и обратились в прокуратуру. На мой взгляд, сейчас многие госслужащие стали относиться к печатным СМИ с некоторым равнодушием , хотя к телевидению и радио они все же более внимательны. И так как газета уступает в сроках подачи информации, то для меня важна действенность публикаций.

Суд оштрафовал промолчавшего чиновника на 5 тысяч рублей. Свою вину администрация признала

Сотрудники прокуратуры Краснодара по итогам проверки возбудили дело об административном нарушении по статье 5.39 КоАП РФ "Несвоевременное предоставление информации". К ответственности привлекли ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства Прикубанского округа.

- По результатам рассмотрения материалов дела суд привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере пять тысяч рублей, - сообщила зампрокурора Прикубанского округа Виктория Бабич. - Свою вину сторона полностью признала, срок на добровольную уплату штрафа - два месяца.

...Выпускник факультета журналистики Львовского военно-политического училища Владимир Бабенков много лет проработал в различных изданиях (в том числе и в "Российской газете") и всегда выступал в защиту своих коллег по цеху, порой отстаивая их права в суде. А после того как переехал в Краснодар и вышел на пенсию, заскучал по любимому делу. И подумав, решил учредить свою маленькую газету. Сначала издание распространялось только в пригородном поселке Северный, но постепенно аудитория расширилась - теперь свежие выпуски доставляют во все ближайшие микрорайоны.

На страницах поднимаются разные житейские темы: вывоз мусора, отсутствие тротуаров, проезд в общественном транспорте. Часть острых вопросов все-таки удается решить. Поэтому в эффективности газеты убеждаются все больше жителей. Надеемся, что и с надземной газовой трубой скоро разберутся...

Право

Платить штраф за молчание чиновник должен из своего кармана

Как объяснила член Ассоциации юристов России Ольга Митева, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, это специально прописано в КоАП. Иначе говоря, штраф должен быть оплачен должностным лицом за счет собственных средств. Не из казны. Таким образом, за свою нерадивость чиновник отвечает собственным карманом. "Если чиновник не ответил на обращение, то такое бездействие (т.е. отсутствие ответа на обращения граждан) можно обжаловать следующими способами: обратиться с жалобой к вышестоящему должностному лицу; обратиться с жалобой в прокуратуру; обжаловать его бездействие в судебном порядке, - говорит она. - Для того чтобы обжаловать бездействие чиновника, необходимо иметь на руках текст письма, отправленного должностному лицу, и доказательства направления обращения (почтовую квитанцию об отправке либо почтовое уведомление о его вручении)". С запросом в любые органы власти может обратиться не только журналист, но и любой гражданин. Чиновники обязаны предоставить информацию, за исключением тех случаев, когда сведения секретны. Тогда человеку сообщат, что детально ответить ему невозможно.

Однако если чиновник решит дать формальную отписку - это тоже повод для привлечения его к ответственности. "Если при обратной связи на обращение гражданина нет ответа по существу или чиновники направляют явные отписки, то на действия (бездействие) следует жаловаться вышестоящему должностному лицу или в прокуратуру", - подчеркивает Ольга Митева.

Подготовил Владислав Куликов