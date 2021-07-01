В четверг, 1 июля, в Краснодарском крае начали действовать ограничения при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории, кемпинги и другие средства размещения: от туристов теперь требуют отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за трое суток до заезда, либо сертификат о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек в последние полгода переболел коронавирусом. Причем детям до шести лет при заселении ПЦР-тест не нужен. А накануне стало известно, что власти Кубани смягчили позицию и отменили свое решение о том, что "с 1 августа заселяться в гостиницы только вакцинированным".

Корреспондент "РГ" побывала в нескольких гостиницах, чтобы узнать мнения отдыхающих и отельеров о новых правилах.

- Мы заранее обзванивали всех гостей и предупреждали о новых правилах, а также отправляли им на электронную почту соответствующее постановление, - рассказывает администратор службы размещения одного из популярных сочинских отелей Алина.

Работники гостиниц относятся к новым мерам ответственно и с пониманием. А вот туристы иногда не сдерживают эмоций. Александр и Елена Фадеевы из Москвы негативно восприняли ограничения - из семейного бюджета пришлось выделить на тесты 3 тысячи рублей, да еще и хлопот прибавилось прямо перед отпуском.

- К новости о необходимости ПЦР-теста мы с друзьями тоже отнеслись очень плохо, - говорит Оксана Лукьянцева, прилетевшая на отдых в Сочи из Омска с приятелями. - Причем о нововведениях стало известно в тот день, когда мы бронировали тур. Пришлось не только тратиться, но и стоять в очереди. А требование сертификата о вакцинации вообще дискриминирует нас по сравнению с теми, кто отправляется на отдых за границу, где он не нужен. Мы хотим отдыхать в нашей стране и не должны от этого страдать.

Сотрудники гостиниц относятся к новым мерам с пониманием. А вот туристы иногда не сдерживают эмоций

Что касается ПЦР-теста, то для удобства туристов в аэропорту Сочи открыли экспресс-лабораторию, которая работает круглосуточно с небольшими перерывами. Результат пассажир может получить уже через два часа. Правда, услуга из-за срочности обойдется в 2750 рублей. В гостиницах также готовы рассказать туристам, где находится ближайший пункт сдачи ПЦР-теста, если у гостей его нет.

Как сообщили в сочинской мэрии, уже с сегодняшнего дня во всех районах курорта к работе приступают мобильные группы, которые займутся выборочным мониторингом средств размещения. Кроме того, проводится анализ обращений, в том числе в социальных сетях, по поводу соблюдения новых требований. Информация о нарушениях будет передаваться в Роспотребнадзор.

- Массовых аннуляций туров мы не фиксируем, - заявила замглавы Сочи Инна Петухова. - По данным, которые мы получили от отельеров, процент отмен в среднем по городу на июль и август составляет порядка 4 процентов. Сейчас мы отмечаем приостановку новых бронирований на август и осенние месяцы, однако уверены, что по мере иммунизации жителей в регионах бронирование туров возобновится.

Как отметила директор отдела продаж отеля "Рэдиссон Лазурная" Ирина Истомина, отмены бронирований у них начались с понедельника.

- Примерно четыре отмены в день у нас, но всего пока не более 15, - уточняет она. - Столько же отмен было и до пандемии.

Сейчас в Сочи отдыхающих принимают 2374 объекта размещения, из которых более 2 тысяч - гостевые дома и частные мини-отели. На курорте находятся более 180 тысяч гостей. Загрузка составляет 88 процентов, а в ряде крупных санаториев и отелей достигает 100 процентов.

Ситуация

Вслед за турами россияне начали отменять брони в отелях Краснодарского края из-за новых требований к заселению. Гостиницы будут удерживать часть оплаченной суммы, считают эксперты.

Официальных разъяснений от Ростуризма по порядку отмены броней пока нет. На запрос "РГ" в ведомстве не ответили. В Ассоциации юристов России полагают, что штрафные санкции должны быть удержаны с туристов в объеме, предусмотренном договором. По закону, договор может быть расторгнут одной из сторон при существенном изменении обстоятельств, говорит участник ассоциации Александр Обрывко. Туристу придется оплатить фактически понесенные расходы. Но можно потребовать подтвердить их документально. Пандемия длится уже более года, туристы могли бы проявить осмотрительность и пройти вакцинацию заблаговременно, полагает юрист: "При отсутствии этих действий они сами и несут риски срыва своего отдыха".

Сами отельеры готовы вернуть часть денег туристам. Отмены броней уже идут. Учитывая более жесткие требования к заселению с 1 августа, отмен будет существенно больше, чем в июле, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Часть средств будет удержана. Но в целом возвращать деньги туристам отельеры будут "в большом объеме", отмечает он. Все зависит от того, захочет ли человек отменить бронь или пожелает перенести ее на более поздний срок, чтобы успеть сделать прививку. В итоге потери турбизнеса могут составить от 30 до 60-70% от общего объема выручки, замечает Прасов. Таким образом, потеряют и туристы, и турбизнес, но только легальный. Как будут контролировать частный сектор - апартаменты, квартиры, гостевые дома, которых в Краснодарском крае, только по данным агрегаторов, насчитывается около 9,5 тысячи, не понятно, указывает вице-президент "ОПОРЫ России" Алексей Кожевников. Полулегальные средства размещения в такой ситуации только выиграют, как и соседние Крым и Абхазия.

Подготовили Евгений Гайва, Владислав Куликов