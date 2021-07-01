Такое ужесточение требования к гостям региона губернатор объяснил ростом заболеваемости, который начался вместе с курортным сезоном.

- Поэтому с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты и санатории края будут принимать отдыхающих только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа, или сертификатом о вакцинации. С 1 августа в средствах размещения смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Исключение - отдыхающие с противопоказанием к прививке, - сказал Вениамин Кондратьев, добавив, что детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся.

В Краснодарском крае также введена обязательная вакцинация для работников образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, транспорта и туристической индустрии.

По мнению туроператоров, такое ужесточение антиковидных мер серьезно скорректирует прогнозы на туристический сезон, которые в начале лета были более чем оптимистическими: в крае ожидали рекордное количество отдыхающих.

- Это означает конец сезона, мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж, - отметил генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. - Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно когда зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации.

По прогнозу руководителя крупного туроператора внутреннего туризма "Дельфин" Сергея Ромашкина, поток путешествующих в Краснодарский край в июле уменьшится на 20 процентов за счет тех, для кого платные ПЦР-тесты будут большой финансовой нагрузкой. А в августе потери турпотока для южного региона будут еще значительнее: туда не доедут около 80 процентов гостей.

- Сейчас в России привито около 12 процентов населения, - сказал он. - Учитывая, что между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом 7 - 8 июля. То есть у туристов есть только неделя, чтобы получить сертификат.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), август - самый популярный месяц на российских курортах. На август и сентябрь в Краснодарском крае приходится 35 - 38 процентов годового потока. Если ограничения останутся без изменений, Кубань недосчитается 35 процентов туристов от планируемого объема за 2021 год. Потери для туристического рынка могут оказаться значительными.

По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, россияне уже начали отказываться от туров на курорты Краснодарского края. Однако она призвала туристов не спешить: представители АТОР уже обратились с официальным письмом в российское правительство, Ростуризм и к главе Кубани с просьбой смягчить ограничения.

При этом сами отельеры утверждают, что массового отказа от ранее забронированных туров пока нет. По словам директора отдела продаж сочинского отеля "Рэдиссон Лазурная" Ирины Истоминой, за прошлый год туристы привыкли к пандемийным ограничениям, да и сами отельеры быстро приспособились к новым реалиям.

- Пока гости только звонят и уточняют информацию, но не отказываются от путевок, - отметила она. - Не думаю, что будет массовый отказ, ведь сделать тест на коронавирус сейчас несложно. Конечно, с вакцинацией сложнее. Если все-таки туристы будут отказываться, мы вернем деньги, как прописано в нашем договоре, в течение девяти банковских дней.

По данным АТОР, на июль отели в Сочи уже загружены на 70 процентов, в Геленджике - примерно на 65, в Анапе в высоком ценовом сегменте - на 82, в среднем - на 67. На август в Сочи забронировано около 60 процентов мест в объектах размещения, в Геленджике и Анапе - около 50 процентов.

Между тем Кубань не единственный российский регион, ужесточивший требования к приему туристов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 21 июня подписал указ, согласно которому с 28 июня по 15 июля заселиться в отели и гостиницы можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, с 15 июля - с сертификатом о прививке, выданным не позднее чем за 30 дней до заселения, или справкой на антитела. Кроме того, в городе запрещена работа кафе, баров и ресторанов с 23 до 8 часов, ограничены массовые мероприятия.

В Крыму туристов, которые до поездки в регион не были за границей, пока принимают без теста ПЦР и сертификата о вакцинации. Однако и здесь обсуждается возможность ужесточения требований. По словам председателя комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, отрицательный тест на коронавирус при заселении в крымские гостиницы может стать обязательным по требованию Роспотребнадзора.

В Ростуризме посоветовали россиянам, планирующим отправиться на отдых этим летом, "по возможности вакцинироваться, если нет медицинских или иных противопоказаний".

- Ситуация сложная, развивается в регионах она неравномерно и требует разной степени ограничений, чтобы сдержать рост заболеваемости. Мы, безусловно, выступаем за соблюдение всех мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит в условиях пандемии. Ключевая задача Ростуризма - дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу - работать, - сказала глава ведомства Зарина Догузова.