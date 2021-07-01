Принято считать, что туризм больше других отраслей экономики пострадал от коронавируса. Возможно, это так. Однако оказалось, что при должной смелости и находчивости в этой сфере вполне можно работать и сегодня. В конце 2019 года, за несколько месяцев до пандемии, ростовчанка Анжелика Партульянц бросила успешную карьеру в турбизнесе ради того, что заняться собственным делом, авторским туризмом. Сегодня ее индивидуальные туры по Северному Кавказу и тропическим странам пользуются большим успехом у жительниц юга России. Что же такое авторские туры и в чем секрет нового направления в индустрии, выяснял корреспондент "РГ".

Анжелика из тех специалистов, которые со школы знали, чему хотят посвятить свою жизнь. Книжки про Робинзона Крузо и Филеаса Фогга были любимыми с раннего детства. После школы поступила на геолого-географический факультет ЮФУ и уже на втором курсе начала работать. За несколько лет из девочки-курьера в турфирме выросла до "третьего лица" компании. Но два года назад она вдруг внезапно поняла: она достигла потолка. Дальше только рутина. Работа по шаблону. Может быть, стабильная зарплата и соцпакет, но зато одни и те же места и маршруты из года в год, бесконечные одинаковые самолеты, автобусы и отели, в общем, тоска.

Когда грянул коронакризис, за несколько месяцев разорилось огромное число туристических агентств. Но, несмотря на самое сложное для отрасли время, именно тогда она начала свое самостоятельное плавание. И не прогадала. Когда в декабре прошлого года открыли перелеты на Занзибар, она стала одной из первых, кто повез россиян на волшебный тропический остров.

- Я решила сделать так называемый ретрит-тур с психологическим уклоном. Время было тяжелое, и людям нужен был не только физический, но и эмоциональный отдых, - рассказывает Анжелика. - Я сама никогда до этого не была на Занзибаре. К тому же это был мой дебют в качестве организатора. Поэтому, конечно, волновалась. Очень хотелось, чтобы мои первые клиентки остались довольны.

В стоимость тура входил перелет, все трансферы и проживание в отелях, питание, экскурсии по единственному на острове городу Стоун Тауну, обеды в Национальном ресторане и - эксклюзивно - услуги практикующего коуча-психолога. Учитывая атмосферу, место отдыха и желание молодых туристок перезагрузиться после многомесячных ограничений, тур назвали "Первозданная женщина". Таинственно и в то же время очень в тему. На 11-дневный отдых полетели девять первых клиенток.

Их отзывы превзошли все ожидания Анжелики. И дело пошло. Через пару месяцев она поехала "на разведку" в Северную Осетию, где изучила местные достопримечательности, наладила контакты с представителями местной туриндустрии. И в начале весны сделала двухдневный тур, приуроченный к 8 Марта, куда набралось уже 20 девушек. Это был скорее короткий релакс на выходные, этакий девичник с приятными дружескими посиделками и прогулками. Но уже через месяц - новый авторский тур в регион, уже со спортивным уклоном (стретч-растяжка), куда записалась дюжина человек.

- Я составила программу таким образом, чтобы мы активно позанимались спортом, но при этом успели отдохнуть, насладиться местной кухней, съездить в самые интересные и небанальные места Алании, - рассказывает Анжелика. - Мы посетили много мест и поселков региона, знаменитые водопады.

И еще несколько туров по России и за рубеж. Новые места и клиенты. По словам Анжелики, на авторские туры активно записываются две категории людей: избалованные стандартным отдыхом, пресыщенные путешественники, которым нужен эксклюзив, а также люди, которые едут отдыхать одни. И, конечно, это обязательно увлеченные каким-то активным хобби единомышленники.

- Думаю, мой успех основан на том, что я занимаюсь интересным для меня самой делом. Например, я ни за что в жизни не буду организовывать тур с рыбалкой, потому что мне такой отдых не нравится, - говорит предпринимательница. - В подобные туры подбираются только увлеченные одним делом люди. В результате мы не просто отдыхаем физически, но и духовно, находим новых друзей. Конечно, здесь нет каких-то сверхприбылей. Да я и не гонюсь за длинным рублем. В туры стараюсь набирать по 10 - 12 человек, не более. Именно такой формат больше всего нравится людям. А там, где все сделано с душой, финансовая отдача тоже не заставит себя ждать.

Сейчас Анжелика придумывает новые тематические туры, а также намерена расширять географию поездок. Например, до конца года решила свозить группу туристок в Армению.

Мнение

Роман Алейников, турист:

- Я думаю, авторские туры будут набирать популярность. За счет того, что один человек делает все сам, это получается дешевле, чем через агентство. Конечно, у крупного бизнеса есть "оптовые скидки", зато у небольших компаний и индивидуальных предпринимателей больше гибкости, они могут найти выходы на небольшие отели, частные точки, где людей будут встречать куда более радушно, чем в бездушном "потоковом" отеле.