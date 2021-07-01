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01.07.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Россияне увеличили спрос на авиарейсы в Сочи в июле

Текст: Евгений Гайва
Спрос на авиаперелеты на курорты Краснодарского края в июле не только не упал, но даже вырос, сообщили "РГ" агрегаторы авиабилетов. Россияне поедут на Черное море, несмотря на требования предъявлять при заселении в отели с 1 июля результаты ПЦР-теста на COVID-19, но размещаться будут в частном секторе, говорят эксперты.

Количество поисковых запросов на авиабилеты в Сочи, Анапу и Геленджик с 25 по 28 июня с вылетом в июле увеличилось почти на 30% по сравнению с неделей с 18 по 21 июня, отмечает руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Видимо, предоставление отрицательного ПЦР-теста не является веской причиной для пересмотра планов на отдых этим летом, считает она.

Фото: РИА Новости
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По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, спрос на авиабилеты на июль за последние дни в Анапу и Геленджик вырос на 8-10%, в Сочи на 20%. Спрос на отели в Краснодарском крае также не снизился, отметил представитель сервиса для бронирования отелей "Островок.ру". Нет также всплеска отмен броней. Сейчас основная доля бронирований приходится всего на ближайшие 1,5-2 недели.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечают, что туристы не будут отказываться от поездки на курорты Краснодарского края, а скорее, найдут размещения без тестов и справок в частном секторе. За четыре дня с 24 по 27 июня количество просмотров объявлений посуточной аренды квартир в Краснодарском крае выросло на 66% по сравнению с показателями за предыдущие дни, когда еще не было известно о введении ограничений, приводят в РСТ данные сервиса ЦИАН. Пик спроса пришелся на выходные 26-27 июня. Та же ситуация складывается и в Севастополе, где с 16 июля разместиться в гостинице можно будет только с предъявлением сертификата о прививке или справки о наличии антител, замечают в РСТ.

Но ситуация может обостриться к августу. Те, кто забронировал курортные отели на начало последнего летнего месяца попадут в безвыходную ситуацию, так как не успеют привиться и не смогут поехать отдыхать без прививки, отмечает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. В этой ситуации туристы аннулируют брони отелей, так как могут пока сделать это без удержаний, и затем подберут себе места размещения в частном секторе.

Агрегаторы сейчас отмечают небольшое снижение спроса на авиабилеты в Краснодарский край. Количество поисковых запросов в Сочи, Анапу и Геленджик с вылетом в августе уменьшилось в среднем на 4-6% по сравнению с неделей с 18 по 21 июня. В частности, число оформленных авиабилетов в Сочи сократилось на 5-6%, в Геленджик - на 15%, в Анапу - более чем на 30%. Смягчение условий, позволяющее размещаться в отелях и апартаментах с ПЦР-тестом для многих непривитых россиян станет решающим в принятии решения об отдыхе в Краснодарском крае в августе, считают представители туристского рынка.

Однако решение о заселении в отели Краснодарского края с 1 августа только по сертификатам вакцинации вполне может быть изменено или отменено, считает Тюрина. С ней согласен президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. "Это не очень обоснованное, поспешное решение, уверен, что оно будет отменено", - сказал он.

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